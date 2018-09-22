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حقيقة استخدام طائرة قبرصية لتهريب المخدرات

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أفادت وسائل إعلام في قبرص التركية بأن مهربين استخدموا طائرة مسيرة لنقل مخدرات عبر الحدود الفاصلة بين قبرص التركية الواقعة في شمال قبرص وبقية الجزيرة.

وأكدت صحيفة كيبريس التي تصدر في قبرص التركية ووكالة (دي.إتش.إيه) التركية الخاصة للأنباء إن شرطة شمال قبرص تستجوب شخصا يشتبه بأنه تسلم مواد مخدرة من طائرة مسيرة أقلعت من قبرص اليونانية جنوبي العاصمة المقسمة نيقوسيا.

ولم تكشف التقارير عن نوع المخدرات المضبوطة ولم يتسن الحصول على تعليق من شرطة قبرص التركية. وقالت الشرطة في الجانب القبرصي اليوناني إنها لا تملك أي معلومات عن الحادث وكذلك قالت قوة الأمم المتحدة التي تراقب الحدود.

وانقسمت قبرص بين سكانها من القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك منذ أن شطر غزو تركي البلاد عام 1974 في أعقاب انقلاب لم يدم طويلا بإيعاز من اليونان.

والجزء الشمالي دولة منشقة لا تعترف بها سوى تركيا. وتخضع باقي قبرص لإدارة حكومة قبرصية يونانية وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وتطالب بالسيادة على الجزيرة بأكملها.

وتمتد الحدود المدججة بالسلاح التي تقسم قبرص من شرقها إلى غربها لمسافة 180 كيلومترا وتمر عبر وسط مدينة نيقوسيا.


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