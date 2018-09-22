الخشت: "مهما نعمل من مشروعات لن نتقدم"

22 سبتمبر 2018 - 09:37 ص

أكد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن مصر لن تتقدم إلا بتغيير فكر مواطنيها، قائلاً: "الناس بتفكر بطريقة غلط، ومهما نعمل مشروعات لن نتقدم".

وأضاف "الخشت"، خلال حواره مع فضائية "النيل للأخبار"، أنه أسس بالجامعة مجلس الثقافة والتنوير، ووثيقة الجامعة للتنوير، موضحًا أن الجامعة تولي الملف الثقافي بالجامعة أولوية كبيرة، ولا تسير بطريقة عشوائية.

وتابع رئيس جامعة القاهرة أن دور الجامعة ليس تخريج طالب "شاطر"، وإنما تخريج مواطن صالح، ومتكامل علميًا ووجدانيًا وثقافيًا.

شاهد الفيديو..