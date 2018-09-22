» بالفيديو.. 8 قتلى فى هجوم مسلح على عرض عسكري بإيران

22 سبتمبر 2018 - 09:40 ص

قتل 8 من عناصر الحرس الثوري الإيراني جراء هجوم خلال عرض عسكري في إقليم الأحواز جنوب غربي إيران، يوم السبت، وفقًا لما أعلنت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية.

وقال التليفزيون الرسمي الإيراني حسب سكاي نيوز عربية، إن مسلحين فتحوا النار خلال العرض العسكري، ما أدى إلى "سقوط ضحايا وإصابة آخرين".

ونقل التليفزيون عن مراسله قوله: "بدء إطلاق النار من قبل عدة مسلحين من وراء المنصة أثناء العرض. هناك قتلى ومصابون كثيرون".

وشهدت الأحواز ومدن إيرانية أخرى تظاهرات شعبية احتجاجًا على السياسات العنصرية للنظام الإيراني.