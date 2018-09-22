  • السبت 22 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:58 ص
بحث متقدم
السيسي

الجالية المصرية تستقبل الرئيس بالهتافات والأعلام

"الباقوري" يفاجأ "الغزالي" بهذا السر!

"الباقوري" يفاجأ "الغزالي" بهذا السر!

صورة الخبر

هذا اللاعب كلمة السر لعودة "صلاح"

شاهد ..لحظة الهجوم علي عرض عسكري إيراني

شاهد ..لحظة الهجوم علي عرض عسكري إيراني

وزيرة الصحة أمام مجلس النواب

الصحة تكشف مفاجأة عن "قوائم الانتظار"

الاهلى

6 قنوات مفتوحة تذيع مباراة الأهلى وحوريا الغيني

مستشار مرسي لأنصاره : أفعالنا مثل " المعاقين ذهنيا"

مستشار مرسى لأنصاره: أفعالنا مثل "المعاقين ذهنيًا"

البنك الدولي

منحة دولية بـ300 مليون دولار لمصر

شهادات حية عن صاحب عبارة " اتق الله " لمبارك

شهادات حية عن صاحب عبارة "اتق الله" لمبارك

الدولار يرتفع في تعاملات المساء

سعر الدولار في البنوك

بالفيديو.. 8 قتلى فى هجوم مسلح على عرض عسكري بإيران

عرب وعالم

مقتل 8 من الجيش الإيراني
مقتل 8 من الجيش الإيراني

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

هجوم على عرض عسكري إيراني بـ"الأحواز" .. وسقوط قتلى

#

شاهد.. أول مغسلة سيارات للفتيات فى مصر

#

مقتل مسلح لمحاولته قتل جنود بالسكين بإسبانيا

#

تشيلسي بطلًا لكأس الاتحاد الإنجليزي

الحكومة

البنك الدولي

الصرف الصحي

قرض

ساميه مصدق

قتل 8 من عناصر الحرس الثوري الإيراني جراء هجوم خلال عرض عسكري في إقليم الأحواز جنوب غربي إيران، يوم السبت، وفقًا لما أعلنت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية.

وقال التليفزيون الرسمي الإيراني حسب سكاي نيوز عربية، إن مسلحين فتحوا النار خلال العرض العسكري، ما أدى إلى "سقوط ضحايا وإصابة آخرين".

ونقل التليفزيون عن مراسله قوله: "بدء إطلاق النار من قبل عدة مسلحين من وراء المنصة أثناء العرض. هناك قتلى ومصابون كثيرون".

وشهدت الأحواز ومدن إيرانية أخرى تظاهرات شعبية احتجاجًا على السياسات العنصرية للنظام الإيراني.

شاهد الفيديو من هنا 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» غدًا.. يتساوى الليل والنهار في أنحاء الكرة الأرضية
» شاهد.. ماذا حدث لبحيرة بعد تزاوج العناكب فيها
» كيف ردت كندة علوش على منتقدى فستان دينا الشربيني؟
» "يسرا" تتعرض لحادث بالجونة
» "كيم كاردشيان " تتسبب فى وفاة فتاة
» «معروف» يدير لقاء الإسماعيلي وسموحة بالدورى
» القبض على أبرز ممولى "حزب الله" في البرازيل
» اعتقال قس اغتصب راهبة 13 مرة
» مصارع أيرلندى يستفز خصمه المسلم فى "الويسكي"
» بالفيديو.. 8 قتلى فى هجوم مسلح على عرض عسكري بإيران
» درجات حرارة اليوم

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:20 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية