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"كيم كاردشيان " تتسبب فى وفاة فتاة

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الفتاة وزوجها
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منار شديد _وكالات

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لم  تكن  تتخيل "كامبردج" الفتاة البالغة من العمر 29 عامًا أن حلمها بقوام ممشوق مثل النجمات السينمائيات يكون أحد أسباب مفارقتها الحياة.

وبحسب ما  أكدت  صحيفة "سكاي نيوز"، أن عملية تجميلية  في تركيا تحولت إلى مأساة مؤخرًا، فعقب ما قصدت شابة بريطانية مدينة إزمير لتحصل على قوام ممشوق، فارقت الحياة بعد فترة قصيرة من إجراء العملية في مركز صحي مقابل ثلاثة آلاف جنيه إسترليني.

وأجرت الضحية عملية جراحية لرفع المؤخرة وتجري هذه الخطوة التجميلية في العادة من خلال الاستعانة بالدهون الموجودة في مناطق أخرى من الجسم، وتلجأ عدد من معجبات نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان إلى هذه التقنية أملاً في الحصول على مظهر شبيه.

وتشتهر هذه الجراحة في الولايات المتحدة والبرازيل وتلقى عشرات النساء مصرعهم من جراء العملية الجراحية التي تعتمد على البوليميرات الصناعية ولذلك ينبه خبراء الصحة إلى مضاعفات خطيرة تنجم عن هذه الجراحة.

ويؤكد صديق الراحلة الذي خسر الإنسانة التي كان يريد الزواج بها عما قريب، أن الجراحة التي أجريت في تركيا كانت سببا في الوفاة المفاجئة للشابة التي سبق لها أن أنجبت ثلاثة أطفال.

ونصح سكوت فرانكس، البالغ من العمر 31 عاما، من يرغبن في إجراء هذه العملية الجراحية المحفوفة بالمخاطر بأن يستحضرن العواقب المحتملة على اعتبار أن مشرط الجراح قد يكون حدثا فارقا في حياتهن.

وبحسب ما أوضح فرانكس، فإن جثمان الشابة الراحلة سيعود في غضون أيام إلى بريطانيا بعدما كانت الضحية تأمل أن تحصل على مظهر خارجي أفضل.

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