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اعتقال قس اغتصب راهبة 13 مرة

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القس المعتقل
القس المعتقل

وكالات- الدويني فولي

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راهبة تتهم أسقفًا باغتصابها 13 مرة لمدة عامين

اعتقلت الشرطة في ولاية كيرالا الهندية أسقفًا كاثوليكيًا بتهمة اغتصاب راهبة 13 مرة في الفترة ما بين 2014 إلى 2016.

وأودعت المرأة، البالغة من العمر 44 عامًا، شكوى في يونيو تقول فيها إن الكنيسة الكاثوليكية لم تتحرك على الرغم من شكواها المتكررة.

وأدت هذه الشكوى إلى خروج الراهبات في مسيرة مساندة لزميلتهن، وأثارت استياء الأقلية المسيحية في الهند.

وقال مسئول في الشرطة المحلية للخدمة الهندية في بي بي سي إن فرانكو مولاكال، البالغ من العمر 54 عامًا، اعتقل الجمعة بعد استجوابه لمدة 3 أيام.

وسيحال الأسقف، الذي ينفي التهم الموجه له، الخميس إلى المحاكمة.

وينتمي مولاكال إلى أبرشية جالاندار في ولاية البنجاب شمالي البلاد. أما الراهبة فتنتمي إلى "إرساليات المسيح" وهي طائفة في كيرالا تتبع أبرشية جالاندار.

وتقول إن الاغتصاب وقع عندما كان الأسقف يزور الدير الذي كانت تقيم فيه في مدينة كاتايام في كيرالا.

ولم تتحدث الراهبة إلى وسائل الإعلام ولكنها وجهت رسالة مفتوحة إلى الفاتيكان وإلى ممثل البابا في العاصمة الهندية دلهي، مطلع هذا الشهر. وتقول إنه هذه هي الرسالة الرابعة التي وجهتها إلى الفاتيكان.

وجاء في رسالتها: "نتعرض للإهمال من كل الجهات. نشعر أن الكنيسة الكاثوليكية لا تنشغل إلا بالقساوسة الرجال. نود أن نعرف ما تقوله الشريعة في إنصاف الراهبات والنساء".

يشكل المسيحيون في الهند أقلية صغيرة لا تتجاوز نسبة 2 في المئة من سكان البلاد، ولكن نسبتهم تصل إلى 20 في المئة من سكان ولاية كيرالا الساحلية، جنوبي الهند.

ويعتقد أن المسيحيين وجدوا في الهند منذ 2000 عام. وتعد كيرالا مهد المسيحية في الهند. إذ أن القديس توماس أحد رسل المسيح الإثنى عشر وصل إليها عام 52 ميلادي.

ويعرف جميع المسيحيين في الهند أنفسهم بأنهم سريانيون. وتحول بعضهم إلى الكاثوليكية أو البروتستانتية، بينما أصبح آخرون من الأرثوذوكس.


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