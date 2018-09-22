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داعية إسلامى: قيام الرجل بمهام المرأة تقليل لمكانته

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ال تي سي

داعية

محمد موسي

حسن الجنايني

اعتبر حسن الجنايني، الداعية الإسلامي، قيام الرجل بمهام المرأة كترتيب المنزل لا يليق وتقليل لمكانته، مشيرًا إلى أن المرأة كائن عظيم وكرمها القرآن.

وأضاف "الجنايني"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "ال تي سي"، أن هناك مشاركة بين الزوج والزوجة حيث يأتي الرجل بالمال وعلى المرأة أن تقوم بمهامها داخل المنزل.

وأضاف أن كرامة المرأة تقتضي أن تظل في منزلها، موضحًا أنه حال خروج المرأة للعمل لن يجد الأولاد من يهتم بتربيتهم.

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