التعليم العالي يناقش إنشاء مجمع للجامعة الإيطالية بمصر

22 سبتمبر 2018 - 09:52 ص

التقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، الدكتور جايتانو مانفريدي رئيس جامعة نابولي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات الإيطالية، وذلك من أجل بحث سبل التعاون بين وزارة التعليم العالي المصرية والمجلس الأعلى للجامعات الإيطالية بشأن إنشاء مجمع للجامعة الإيطالية في مصر؛ بهدف الارتقاء بجودة التعليم الجامعي والفني ورفع كفاءة الباحثين.

وأكد عبد الغفار أهمية دعم علاقات التعاون بين مصر وإيطاليا خاصة فى المجالات العلمية والتعليمية، وتدعيم الشـراكة بين المؤسسـات البحثية والعلمية المصـرية والإيطالية.

وفى ختام اللقاء تم توقيع خطاب نوايا من جانب الطرفين، بهدف تدعيم الشراكة الإستراتيجية بين مصر وإيطاليا في مجالات التعليم الجامعي، والبحث العلمي والتكنولوجي، وتبادل الطلاب والأساتذة، ومبادرات رفع قدرات أعضاء هيئة التدريس، وغيرها من المبادرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك فى إطار مشاركة الوزير فى فعاليات (المؤتمر العلمى الدولى حول الابتكار)، والذى تنظمه جامعة نابولى فيدريكو الثانى بإيطاليا خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر الجارى.