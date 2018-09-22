  • السبت 22 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:57 ص
بحث متقدم
السيسي

الجالية المصرية تستقبل الرئيس بالهتافات والأعلام

"الباقوري" يفاجأ "الغزالي" بهذا السر!

"الباقوري" يفاجأ "الغزالي" بهذا السر!

صورة الخبر

هذا اللاعب كلمة السر لعودة "صلاح"

شاهد ..لحظة الهجوم علي عرض عسكري إيراني

شاهد ..لحظة الهجوم علي عرض عسكري إيراني

وزيرة الصحة أمام مجلس النواب

الصحة تكشف مفاجأة عن "قوائم الانتظار"

الاهلى

6 قنوات مفتوحة تذيع مباراة الأهلى وحوريا الغيني

مستشار مرسي لأنصاره : أفعالنا مثل " المعاقين ذهنيا"

مستشار مرسى لأنصاره: أفعالنا مثل "المعاقين ذهنيًا"

البنك الدولي

منحة دولية بـ300 مليون دولار لمصر

شهادات حية عن صاحب عبارة " اتق الله " لمبارك

شهادات حية عن صاحب عبارة "اتق الله" لمبارك

الدولار يرتفع في تعاملات المساء

سعر الدولار في البنوك

التعليم العالي يناقش إنشاء مجمع للجامعة الإيطالية بمصر

الحياة السياسية

عبد الغفار و جايتانو
عبد الغفار و جايتانو

وكالات - حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

مؤتمر بـ"التعليم العالي" لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق

#

«التنسيق»: لا تغيير لقواعد القبول بالجامعات هذا العام

#

قرار مهم من وزير التعليم العالي بشأن تصحيح الامتحانات

#

«وزير التعليم»: بعض الجامعات المصرية تتفوق على أمريكا واليابان

التقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، الدكتور جايتانو مانفريدي رئيس جامعة نابولي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات الإيطالية، وذلك من أجل بحث سبل التعاون بين وزارة التعليم العالي المصرية والمجلس الأعلى للجامعات الإيطالية بشأن إنشاء مجمع للجامعة الإيطالية في مصر؛ بهدف الارتقاء بجودة التعليم الجامعي والفني ورفع كفاءة الباحثين.

وأكد عبد الغفار أهمية دعم علاقات التعاون بين مصر وإيطاليا خاصة فى المجالات العلمية والتعليمية، وتدعيم الشـراكة بين المؤسسـات البحثية والعلمية المصـرية والإيطالية.

وفى ختام اللقاء تم توقيع خطاب نوايا من جانب الطرفين، بهدف تدعيم الشراكة الإستراتيجية بين مصر وإيطاليا في مجالات التعليم الجامعي، والبحث العلمي والتكنولوجي، وتبادل الطلاب والأساتذة، ومبادرات رفع قدرات أعضاء هيئة التدريس، وغيرها من المبادرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك فى إطار مشاركة الوزير فى فعاليات (المؤتمر العلمى الدولى حول الابتكار)، والذى تنظمه جامعة نابولى فيدريكو الثانى بإيطاليا خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر الجارى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» غدًا.. يتساوى الليل والنهار في أنحاء الكرة الأرضية
» شاهد.. ماذا حدث لبحيرة بعد تزاوج العناكب فيها
» كيف ردت كندة علوش على منتقدى فستان دينا الشربيني؟
» "يسرا" تتعرض لحادث بالجونة
» "كيم كاردشيان " تتسبب فى وفاة فتاة
» «معروف» يدير لقاء الإسماعيلي وسموحة بالدورى
» القبض على أبرز ممولى "حزب الله" في البرازيل
» اعتقال قس اغتصب راهبة 13 مرة
» مصارع أيرلندى يستفز خصمه المسلم فى "الويسكي"
» بالفيديو.. 8 قتلى فى هجوم مسلح على عرض عسكري بإيران
» درجات حرارة اليوم

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:20 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية