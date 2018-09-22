الرى تشيد بجهود العاملين فى السد العالى

22 سبتمبر 2018 - 10:04 ص

أشاد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، بجهود العاملين فى السد العالى والخزان بمحافظة أسوان، وأشار تقرير صدر عن الوزارة إلى الجهود المبذولة من أجهزة هيئة السد والخزان فى صيانتهم وأعمال الموازنات وتطوير النصب التذكارى وضمان استدامته للاغراض السياحية، إلى جانب الأعمال المستمرة لتقوية المنشئين لبقائهما يحميان مصر من خطر الفيضان والجفاف.

ولفت التقرير إلى تطوير ورفع كفاءة متحف النيل بأسوان الذى يعكس عبق التاريخ فى رحلة نهر النيل من المنابع حتى المصب على مر العصور منذ تاريخ الحضارة الفرعونية ومرورا بعصر محمد على وحتى الآن.

كما تلقى عبد العاطى تقريرًا عن موقف الأنشطة التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للسد العالى وخزان أسوان وقد أشاد الوزير بجهود القيادات والعاملين بالهيئة المصرية للسد العالى وخزان أسوان فى أداء المهام المنوط بهم تنفيذها خاصة إدارة وتطوير بحيرة السد العالى.