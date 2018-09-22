6 قنوات مفتوحة تذيع مباراة الأهلى وحوريا الغيني

22 سبتمبر 2018 - 10:08 ص

يستضيف الفريق الأول بالأهلى، نظيره حوريا الغيني، فى التاسعة من مساء اليوم على ستاد السلام فى إطار مباراة الإياب من دور ربع النهائى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتذاع المباراة عبر قناة "beIN sport 1 " بتعليق أحمد الطيب، بالإضافة إلى القناة الثانية الأرضية وقناة النيل للرياضة عبر البث الأرضي.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "CAF " القنوات المجانية الناقلة لمباراة الإياب بين الأهلي المصري وحوريا الغيني كالتالي:

- قناة RTI 1 الإيفوارية: BADR 26°E عبر التردد 11996 ومعدل الترميز 27500 H ، وأيضاً على القمر EUTELSAT 9°E والتردد 11881 V والترميز 27500.

- قناة TVT توجو: على القمر Eutelsat 9°E من خلال التردد 11900 H والترميز 27500.

- قناة RTS 1 السنغالية: Eutelsat 7°E عبر التردد 12728 ومعدل الترميز 27500.

- قناة RTB البوركينية: Eutelsat 9°E عبر التردد 11900 ومعدل الترميز 27500.

وكان التعادل السلبى حسم مباراة الذهاب والتى أقيمت على ملعب 28 سبتمبر بين الفريقين ويسعى الأحمر للفوز في الذهاب مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور.