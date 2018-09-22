مستشار مرسى لأنصاره: أفعالنا مثل "المعاقين ذهنيًا"

22 سبتمبر 2018 - 10:08 ص

قدم أحمد عبد العزيز المستشار الإعلامي للرئيس الأسبق محمد مرسي اعتذارًا للمسجونين من أنصار مرسي، والذين يقبعون في السجون منذ خمس سنوات بسبب أحكام قضائية، أو ما زالوا على ذمة قضايا أخرى.

وقال في منشور له على صفحته الرسمية على "فيس بوك": "اعتقدتم أنكم تركتم وراءكم (رجالا) ولم نكن ـ للأسف ـ كذلك، بل الحقيقة، والواقع، وخمس سنوات خلت أثبتت أننا لا نملك من الرجولة سوى الهيئة، أما الأفعال، فأقرب ما تكون لأفعال المعاقين ذهنيًا، أو المختلين نفسيًا، أو الأطفال الذين لم يبلغوا السادسة بعد".

وأوضح في رسالته أن أيدينا قصرت عن الإمساك بالأسباب وتسخيرها إما عجزا، أو جهلا، أو .. أو ...، فلتتعلق قلوبكم بالله وحده، ولتكثروا من الدعاء لأنفسكم.

وتابع قائلاً: إن رغبة دنيئة في الحفاظ على مكتسبات لم تكن لتحقق لو بقي أصحابها في أماكنهم، ومضت الأمور في مسارها الطبيعي، لذا أراها - أي الأسباب - ممتنعة حتى اللحظة على الأقل.

كما أوضح أن الله أرحم وأعدل من أن يُحمّلكم تبعة عجز غيركم عن الأخذ بالأسباب، أو زيغهم، أو انشغالهم بأنفسهم.

وأشار إلى أن من كان عليه أن يكون سببا في خروجكم، منهم ما زال مشغولاً بتقنين وضعه في مهجره، أو ثبت عجزه، أو زاغ قلبه، أو ألهته الدنيا، أو وجد في هذا الوضع البائس فرصة ليكون شيئًا وما هو بشيء.