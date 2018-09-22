اليوم.. "صلاح" يقود "الريدز" لصناعة تاريخ جديد

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تنطلق في تمام الرابعة من عصر اليوم السبت مباراة فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة مع نظيره ساوثهامبتون على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة السادسة من الدورى الإنجليزى "البريميرليج".

ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز السابع على التوالى فى جميع المسابقات منذ انطلاقة الموسم الحالي، بعدما سبق وأن حقق الفوز فى خمس مباريات متتالية بمسابقة الدورى الانجليزي، بجانب مباراة باريس سان جيرمان الفرنسى ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.

ويستهدف "الريدز" خلال لقاء اليوم استغلال عاملى الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز فى لقاء اليوم ومواصلة تصدر الدورى الإنجليزى بعدما حقق الفريق الفوز فى اللقاء الستة الماضية فى ظل الصراع الشرس مع تشيلسي.

ويأمل الدولى المصرى محمد صلاح فى استعادة بريقه مرة أخرى مع الريدز واستعادة ذاكرة التهديف التى غابت عنه منذ لقاء برايتون فى الجولة الثالثة للدورى الإنجليزي.

وعلى الجانب الأخر يطمح فريق ساوثهامتون فى تحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء اليوم واستعادة ذاكرة الانتصارات بعد التعثر أمام برايتون فى الجولة الماضية.

يدخل ليفربول لقاء اليوم فى المركز الثانى برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن تشيلسى صاحب الصدارة، بينما يقع ساوثهامتون فى المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.

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