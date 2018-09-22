زيارة الرئيس السيسى للأمم المتحدة "عيد سنوى" ينتظره المصريون

22 سبتمبر 2018 - 10:12 ص

وجه الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، التحية للجالية المصرية في نيويورك لحسن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: "بيقعدوا واحتفالات ورقص والنواب يقابلوا الناس في الشارع وبتبقى هيصة".

وقال "حساسين" في برنامجه "انفراد" عبر فضائية: "الرافدين بلس"، إن الرئيس السيسي سيلقي بيان مصر أمام الجمعية العامة الذي سيتناول رؤية مصر للقضايا الدولية والإقليمية وجهود الدولة في مكافحة الإرهاب.

وتابع أن زيارة الرئيس السيسي للجمعية العامة للأمم المتحدة "عيد سنوي ينتظره المصريون".