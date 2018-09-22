شاهد.. استقبال حافل لمعلمة سعودية حصلت على شهادة عالمية

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وكالات- الدويني فولي

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استقبلت عائلة المعلمة شريفة السلمي ابنتهم في مطار الملك عبد العزيز بجدة بالهدايا والورود بعد حصولها على المركز الثالث على العالم في مسابقة التميز وجائزة مقدارها 45 ألف ريال وسيارة BMW .

وتحدثت السلمي قائلة: نحمد الله ونشكره الذي أكرمنا بحمل أفضل رسالة ثم نشكر كل من له فضل علينا من العائلة الكريمة ووزارة التعليم التي تشجع الإبداع والتميز وإدارة تعليم مكة وإدارة المدرسة التي تحفز منسوباتها على العطاء.

وأضافت: "عملت في التعليم منذ عام 1423 ولله الحمد لم أتغيب إلا للضرورة القصوى حتى الاضطراري أحياناً لا أحتاجه و17 عامًا لم أتأخر دقيقة عن دوامي عاشقة لعملي أحب كل جديد وحديث واسأل الله أن نكون ممن حمل الأمانة وأداها على الوجه الأكمل".

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