هذه الخطوات تجعلك تستيقظ مبكرًا

22 سبتمبر 2018 - 10:21 ص

الكثير منا يعاني من صعوبة الاستيقاظ مبكرًا وبدء نهار جديد بنشاط وحيوية، لذا ينصح المختصون بعدة خطوات قبل النوم وبعده لبدء يوم جديد بنشاط.

النصيحة الأولى هي تناول عشاء خفيف حتى لا يصيبك الكسل، ومشاكل النوم بسبب الطعام الزائد عن الحاجة، والنصيحة الأخرى هى إغلاق تطبيقات الهاتف التي ستلهيك بإشعاراتها عن موعد نومك.

النصيحة الثالثة هي إبعاد المنبه عن المكان الذي تصل إليه يدك صباحًا، حتى لا تقوم بإغلاقه دون أن تشعر فتضطر للنهوض من فراشك لإغلاقه، ونصيحة أخرى هي أن تشرب كأسا من الماء قبل النوم لأن من شأن ذلك أن يدفع للنهوض من فراشك صباحا بسبب الحاجة للتبول.

وأخيرًا نصيحة أخرى بعد الاستيقاظ مباشرة، وهي أن تهرع من فراشك إلى الحمام والاستحمام مباشرة بماء بارد وذلك لأن بقاءك لفترة طويلة في فراشك بعد الاستيقاظ قد يدفعك للنوم مجددا.