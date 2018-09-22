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شاهد.. كيف يتعامل العمال مع حقائب المسافرين في المطار

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متابعات- أمينة عبد العال

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تداول رواد موقع التدوينات المصغر "تويتر" مقطع فيديو لعمال الأمتعة في المطار يلقون حقائب المسافرين بطريقة أثارت غضبهم.

ونشرت الفتاة البريطانية، إليزابيث إيفانز (28 عامًا) شريط فيديو، الخميس، يظهر عمال الأمتعة في مطار مدينة مانشستر، وهم يلقون بحقائب طائرة متوقفة على أرض المطار، بإهمال شديد الأمر الذي أثار غضب الفتاة.

ويظهر في الفيديو أحد العمال وهو يلقى بكل حقيبة تصل إليه من الطائرة، التي هبطت لتوها في المطار، في اتجاه العربة المخصصة لنقل الحقائب، وذلك خلافًا للتعليمات المتعبة بهذا الشأن، فيما لم يبد موظفان آخران اكتراثا بالأمر.

وكانت الطائرة، وهي تابعة لشركة "راين إير" هبطت في مطار مانشستر، صباح الخميس، وفق ما قالت إيفانز، مشيرة إلى أنها وثقت الفيديو عبر هاتفها الذكي من إحدى نوافذ الطائرة.

وحصد الفيديو، الذي نشر على موقع "تويتر"، الخميس، نحو 15 ألف شخص، وأكثر من 70 تعليقا، لكن الأهم هو أن 230 شخصا أعادوا نشروا قبل أن تنتبه وسائل الإعلام التقليدية من صحف وتلفزيونات في بريطانيا إلى الحدث، لتتسع لاحقا دائرة الانتقادات.

ونشرت سيدة بريطانية تعليقا أرفقته بصورة عن حقيبتها، التي تعرضت للتمزق بسبب نتيجة إلقائها في المطار.

وأضافت أخرى: "هذا أمر مثير للاشمئزاز، لذلك لا عجب اكتشاف أن أغراضنا في الحقائب تعرضت للكسر".

وسارع مطار مانشستر إلى الرد على اليزابيت في "تويتر"، محاولا امتصاص غضبها وغضب بقية المغردين، قائلا إنه يطلب منها مزيدا من المعلومات قبل أن يتخذ إجراءات لم يحددها.

ونشرت وسائل الإعلام البريطانية، الجمعة، تقارير جديدة عن الحادثة، التي تسلط الضوء على الإهمال المتكرر بحق حقائب المسافرين في المطارات البريطانية.

وكانت لقطات فيديو أظهرت قبل أشهر عدة كيف يتعامل عمال المطار في مطار لوتون البريطاني، وهم يركلون الحقائب في الهواء.

شاهد الفيديو..


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