الصحة تكشف مفاجأة عن "قوائم الانتظار"

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن الانتهاء من جميع قوائم الانتظار لافتة إلى أن القوائم أصبحت "صفر"، ما يعنى عدم وجود حالات طارئة منتظرة للرعاية والعلاج والنقل للمستشفيات من مكان إلى آخر.

وقال الدكتور حلمى عبد الرحمن، رئيس قطاع الرعاية الحرجة والعاجلة، فى تصريح اليوم، إن الوصول لذلك تم بالعمل المتواصل والجهد الذي لا ينقطع من فريق الرعاية الحرجة والعاجلة.

وأضاف عبد الرحمن: "نسعى إلى تقديم الرعاية الطبية للجميع وبمنتهى السرعة فى الحالات الطارئة، ولدينا فرق انتشار سريع فى جميع أنحاء الجمهورية تستطيع أن تخدم المريض بشكل عاجل منعا لحدوث أى مضاعفات له".

 

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