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فرحات: هذه نتائج إلغاء البشرية للنقود والعودة للمقايضة

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الدستور

نور فرحات

النقود

الاستهلاك

الانسان الالى

وضع الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، مجموعة من النتائج  المترتبة على افترض أن يتم إلغاء النقود وتعود البشرية إلى نظام المقايضة.

وقال فرحات خلال تدوينته على "فيس بوك": "إذا رجعنا إلى المقايضة  كنا سنضطر إلى الإنتاج لنأكل من ناتج عملنا ونقايض ما يفيض عن الحاجة، وكانت الرشوة سيقل حجمها لأنه من غير معقول أن ترشو موظف بصفيحة زبدة مثلاً،  لم تكن شعوبنا لتعاني من تعويم العملة وآثار التضخم لأنه لن يوجد ما يتضخم بل ما هو محل للإنتاج والاستهلاك والتبادل".

وأضاف الفقيه الدستوري: "أيضًا سيتلاشي صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وكل المؤسسات النقدية، لن يوجد بعد إعلاميون يتقاضون مرتبهم بالملايين لأنهم سيتقاضون مرتبهم تموين سمن وسكر وزيت، ولم يتم الاقتراض على الإطلاق  وستختفي لعنة الديون وسيعاد توزيع الدخل القومي توزيعًا صحيحًا لأن من يعمل هو يأكل.

وعلق رواد موقع التواصل الاجتماعي على المنشور، فقال محسن أحمد: "إذن نأكل ما ننتج وننتج ما نحتاج".

وأضافت نشوى محمد: "حضرتك فكرتني بمسرحية الهمجي لمحمد صبحى لما تطور الإنسان إلى حد الإنسان الآلى وبعدين قرر يرجع بدائى مرة تانية".

وتابع محمد الشرابى: "حلم نريده واقعًا عالمنا الجليل".


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