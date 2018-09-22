» "يسرا" تتعرض لحادث بالجونة

22 سبتمبر 2018 - 10:29 ص

قالت الفنانة يسرا، إنها تعرضت لحادث مع انتهاء حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، يوم الخميس الماضي.

وكشفت "يسرا" خلال لقائها ببرنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مع الإعلامية منى الشاذلي، أمس الجمعة :"إنها خلال عودتها للفندق، داست عربة جولف على فستانها، فتمزق نصفين".

وأضافت، أنها كادت أن تسقط تحت عجلات العربة، لكن سرعان ما أنقذتها الفنانة منة شلبي.

وتابعت أنه خلال إنقاذ "شلبي" لها سقط منها قرط أذن ألماظ، وفشلوا في العثور عليه بعد انتهاء الموقف، حتى وجده أحد رجال الأمن وجال بحثًا عن صاحبته حتى أعاده إليهم مرة أخرى.

وتوجهت بالشكر لكل العاملين بمدينة الجونة السياحية، لما يتمتعون به من أمانة، مشيدة بحفاوة استقبالهم لها ومجهوداتهم في العمل بقولها: "عايزة أشكرهم على الأمانة والتعب والسهر والابتسامة اللي مبتروحش من وشهم".

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس الماضي، في دورته الثانية التي تعقد في الفترة بين 20 إلى 28 سبتمبر، بحضور 450 ضيفًا من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب والشخصيات العامة، وبمشاركة نحو 80 فيلمًا بمختلف مسابقات المهرجان.