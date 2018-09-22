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كيف ردت كندة علوش على منتقدى فستان دينا الشربيني؟

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دينا الشربيني
دينا الشربيني

وكالات- الدويني فولي

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بعد الهجوم الذي تعرضت له الممثلة دينا الشربيني، بسبب الإطلالة التي ظهرت بها في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، دافعت الممثلة السورية كندة علوش عن الشربيني، مؤكدة أن الهجوم السخيف والمؤذي الموجه ضد الفنانة دينا الشربيني وكثير من الفنانات غيرها، هو أبشع أنواع التنمر.

وكتبت علوش عبر صفحتها الخاصة على "فيس بوك": “التنمر ليس قسرًا على الأطفال فالهجوم السخيف والمؤذي الموجه ضد فنانة كـ دينا الشربيني وفنانات كثير غيرها هو أبشع أنواع التنمر”.

وأضافت: “إن لم يعجبك فستان هذه الفنانة أو تلك فعبر عن رأيك بأدب أما السخرية من الشكل بسبب زاوية تصوير سيئة أو فقدان الوزن أو زيادته أو.. إلخ فهو فعل عنصري لا إنساني”.



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