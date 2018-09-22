مينا تطالب "الصحة" باستحداث هذا النظام فى الإسعاف

22 سبتمبر 2018 - 10:45 ص

طالبت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء وأمين عامها سابقًا، من هيئة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة بضرورة إضافة خدمة تحديد الموقع من خلال المكالمة التليفونية، وذلك من أجل توفير الوقت والوصول أسرع إلى المرضى وإنقاذهم.

وقالت مينا خلال تدوينتها على "فيس بوك": "استحداث نظام جديد في الإسعاف وهو تحديد الموقع من خلال مكالمة التليفون وأعتقد أنه نظام مش جديد وموجود في الداخلية لتتبع الخارجين عن القانون".

وأضافت عضو مجلس نقابة الأطباء: "لذلك يكون الأولى استخدام نظام تحديد الموقع عن طريق المكالمة مفيد لإنقاذ حياة الناس في الحوادث اللي دقيقة واحدة تفرق في إنقاذ حياتهم وعمرهم".

ومن جانبها علقت تيسير محمد على المنشور قائلة: "استخدام الـGPS لتحديد الموقع وده أصبح متاحًا في أغلبية أجهزة الموبايل، وكتابة عدد الكيلومترات على الأسفلت كل 100 متر أثناء أعمال الرصف".

وأضاف عزت محمد: "مش عارف ليه يا دكتورة بدأت أحس إن حضرتك منفصلة عن الواقع اللي إحنا فيه.ده مش تجريح لشخصك الكريم ده نقد لعضو مجلس نقابة".