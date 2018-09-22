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غرق قارب يقل 35 لاجئا سوريا قبالة لبنان

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وكالات- الدويني فولي

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قالت مصادر أمنية إن قاربا يقل أكثر من 35 لاجئا سوريا غرق قبالة سواحل لبنان اليوم السبت وأنقذ الجيش اللبناني معظم من كانوا على متنه لكن طفلا واحدا على الأقل غرق "حسب رويترز".

وأضافت المصادر أن القارب كان ينقل اللاجئين بشكل غير مشروع إلى قبرص عندما غرق قبالة سواحل لبنان الشمالية. ونقل ثلاثة ممن كانوا على متن القارب إلى المستشفى في حالة حرجة.

ويستضيف لبنان بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نحو مليون لاجئ مسجل فروا من الحرب السورية. وتقول الحكومة اللبنانية إن العدد حوالي 1.5 مليون لاجئ.

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