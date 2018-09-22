22 سبتمبر 2018 - 10:53 ص

قال مدير أمن مطروح، اللواء هشام نصر، إنه تم عودة 295 مصريًا من ليبيا عبر منفذ السلوم، منهم 253 سافروا بصورة شرعية، و42 بصورة غير شرعية، وتم عبور 296 شاحنة فى الاتجاهين،خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف مدير الأمن في بيان له أمس، أنه أنهى إجراءات سفر 1272 شخصًا عبر المنفذ منهم 252 مصريًا و1020 ليبيا.

وأوضح مدير الأمن أنه أنهى أيضًا إجراءات مغادرة 114 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 182 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.