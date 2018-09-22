هذا اللاعب كلمة السر لعودة "صلاح"

22 سبتمبر 2018 - 10:54 ص

علق مشجعو نادي ليفربول الإنجليزي على تراجع أداء محمد صلاح، مهاجم الفريق والمنتخب المصري، وصيامه بشكل مؤقت عن الأهداف، بأن عودة الكرواتي ديان لوفرين إلى تشكيلة الريدز قد تكون خبرًا سارًا بالنسبة لـ"صلاح"، واصفين إياه بـ"كلمة السر" في أداء "صلاح" الرائع، وفق قولهم.

وذكر موقع "footballfancast " الصادر بالإنجليزية، أن ردود فعل مشجعي ليفربول كانت "ايجابية" على عودة ديان لوفرين لتشكيلة الفريق، حيث يعتقدون أنه يمكن أن يكون خبرًا سارًا لمحمد صلاح.

وتابع الموقع، في تقريره، أن "صلاح" أحرز هدفين في هذا الموسم، لكن هناك الكثير من الحديث عن أن ملك ليفربول لم يؤدي على القدر المتوقع منه، لافتًا إلى أنه لم يكن سيئًا تمامًا، فمن العدل أن نقول ذلك.

وأضاف التقرير أن "صلاح" البالغ من العمر 26 عاماً، لعب واحدة من أسوأ عروضه بقميص ليفربول ضد فريق باريس سان جيرمان هذا الأسبوع، إذا مرر الكرة بعيداً ليضع الفريق المنافس الهدف الثاني.

ولم يقدم النجم المصري محمد صلاح الأداء المرجو منه في المباراة، كما أن حادثة عدم تمرير الكرة تكررت معه في هذه المباراة، من زميليه، السنغالي ساديو ماني، وستوريدج.

في المقابل، أكد مشجعو ليفربول على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عودة "لوفرين" صديق صلاح المقرب، يمكن أن تساهم في أن نري ملك ليفربول وهو يبهر أوروبا من جديد، كما فعل الموسم الماضي.

وكان المدافع الكرواتي مفقودًا بسبب مشكلة في المعدة، لكنه عاد للتدريب هذا الأسبوع، وفي حين أكد يورجن كلوب أنه لا يصلح للعب أمام ساوثهامبتون، يعتقد الكثير من المشجعين أن وجوده في التشكيلة سيؤدي إلى إطلاق قذيفة أهداف "صلاح" مرة أخرى.

وفي السياق، كتب مغرد يدعي "سامو" على "تويتر":" عودة لوفرين لتشكيلة قد يساعد صلاح في العودة مرة أخرى للقمة، فكل من اللاعبين دفعوا أنفسهم في الموسم الماضي من خلال صداقتهم وترابطهم ، لذا سواءً كان "لوفرين" سيبدأ أم لا؟، فإن ذلك سيعزز من أداء صلاح".

بينما علق حساب يدعي "كولين بانون": "أعتقد أن صلاح كان متوترًا بسبب خلافه مع الاتحاد المصري لكرة القدم، لا يبدو كرجل يحب الصراعات. أنت على حق في أن وجود لوفرين قد يساعده".

في حين، قالت "ليام نفيان" بشكل كوميدي: "شاهده وهو يسير في مرحلة التهديف الآن".