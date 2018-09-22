  • السبت 22 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:55 ص
بحث متقدم
السيسي

الجالية المصرية تستقبل الرئيس بالهتافات والأعلام

"الباقوري" يفاجأ "الغزالي" بهذا السر!

"الباقوري" يفاجأ "الغزالي" بهذا السر!

صورة الخبر

هذا اللاعب كلمة السر لعودة "صلاح"

شاهد ..لحظة الهجوم علي عرض عسكري إيراني

شاهد ..لحظة الهجوم علي عرض عسكري إيراني

وزيرة الصحة أمام مجلس النواب

الصحة تكشف مفاجأة عن "قوائم الانتظار"

الاهلى

6 قنوات مفتوحة تذيع مباراة الأهلى وحوريا الغيني

مستشار مرسي لأنصاره : أفعالنا مثل " المعاقين ذهنيا"

مستشار مرسى لأنصاره: أفعالنا مثل "المعاقين ذهنيًا"

البنك الدولي

منحة دولية بـ300 مليون دولار لمصر

شهادات حية عن صاحب عبارة " اتق الله " لمبارك

شهادات حية عن صاحب عبارة "اتق الله" لمبارك

الدولار يرتفع في تعاملات المساء

سعر الدولار في البنوك

مشجعو ليفربول:

هذا اللاعب كلمة السر لعودة "صلاح"

الرياضة

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

"المصري": "لو اتجوزت كنت خلفت قد صلاح"

#

رهان بين "صلاح" وزميله السابق في "الريدز"

#

أول تعليق من أبوتريكة على أزمة "صلاح" مع الجبلاية

#

صلاح حطم الأرقام القياسية فى عقده الجديد مع ليفربول

علق مشجعو نادي ليفربول الإنجليزي على تراجع أداء محمد صلاح، مهاجم الفريق والمنتخب المصري، وصيامه بشكل مؤقت عن الأهداف، بأن عودة  الكرواتي ديان لوفرين إلى تشكيلة الريدز قد تكون خبرًا سارًا بالنسبة لـ"صلاح"، واصفين إياه بـ"كلمة السر" في أداء "صلاح" الرائع، وفق قولهم.

وذكر موقع "footballfancast " الصادر بالإنجليزية، أن ردود فعل مشجعي ليفربول كانت "ايجابية" على عودة ديان لوفرين لتشكيلة الفريق، حيث يعتقدون أنه يمكن أن يكون خبرًا سارًا لمحمد صلاح.

وتابع الموقع، في تقريره، أن "صلاح" أحرز هدفين في هذا الموسم، لكن هناك الكثير من الحديث عن أن ملك ليفربول لم يؤدي على القدر المتوقع منه، لافتًا إلى أنه لم يكن سيئًا تمامًا، فمن العدل أن نقول ذلك.

وأضاف التقرير أن "صلاح" البالغ من العمر 26 عاماً، لعب واحدة من أسوأ عروضه بقميص ليفربول ضد فريق باريس سان جيرمان هذا الأسبوع، إذا مرر الكرة بعيداً ليضع الفريق المنافس الهدف الثاني.

ولم يقدم النجم المصري محمد صلاح الأداء المرجو منه في المباراة، كما أن حادثة عدم تمرير الكرة تكررت معه في هذه المباراة، من زميليه، السنغالي ساديو ماني، وستوريدج.

في المقابل، أكد مشجعو ليفربول على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عودة "لوفرين" صديق صلاح المقرب، يمكن أن تساهم في أن نري ملك ليفربول وهو يبهر أوروبا من جديد، كما فعل الموسم الماضي.

وكان المدافع الكرواتي مفقودًا بسبب مشكلة في المعدة، لكنه عاد للتدريب هذا الأسبوع، وفي حين أكد يورجن كلوب أنه لا يصلح للعب أمام ساوثهامبتون، يعتقد الكثير من المشجعين أن وجوده في التشكيلة سيؤدي إلى إطلاق قذيفة أهداف "صلاح" مرة أخرى.

وفي السياق، كتب مغرد يدعي "سامو" على "تويتر":" عودة لوفرين لتشكيلة قد يساعد صلاح في العودة مرة أخرى للقمة، فكل من اللاعبين دفعوا أنفسهم في الموسم الماضي من خلال صداقتهم وترابطهم ، لذا سواءً كان "لوفرين" سيبدأ أم لا؟، فإن ذلك سيعزز من أداء صلاح".

بينما علق  حساب يدعي "كولين بانون": "أعتقد أن صلاح كان متوترًا بسبب خلافه مع الاتحاد المصري لكرة القدم، لا يبدو كرجل يحب الصراعات. أنت على حق في أن وجود لوفرين قد يساعده".

في حين، قالت "ليام نفيان" بشكل كوميدي: "شاهده وهو يسير في مرحلة التهديف الآن".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» غدًا.. يتساوى الليل والنهار في أنحاء الكرة الأرضية
» شاهد.. ماذا حدث لبحيرة بعد تزاوج العناكب فيها
» كيف ردت كندة علوش على منتقدى فستان دينا الشربيني؟
» "يسرا" تتعرض لحادث بالجونة
» "كيم كاردشيان " تتسبب فى وفاة فتاة
» «معروف» يدير لقاء الإسماعيلي وسموحة بالدورى
» القبض على أبرز ممولى "حزب الله" في البرازيل
» اعتقال قس اغتصب راهبة 13 مرة
» مصارع أيرلندى يستفز خصمه المسلم فى "الويسكي"
» بالفيديو.. 8 قتلى فى هجوم مسلح على عرض عسكري بإيران
» درجات حرارة اليوم

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:20 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية