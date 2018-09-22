التشكيل المتوقع للأهلى فى مواجهة حوريا الغيني

22 سبتمبر 2018 - 10:57 ص

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون مدرب النادى الأهلى، على تشكيل فريقه أمام حوريا الغيني، فى التاسعة من مساء اليوم ضمن مباراة الإياب من دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يبدأ كارتيرون بتشكيل مكون من:

فى حراسة المرمى: محمد الشناوى

فى خط الدفاع: أحمد فتحى - أيمن أشرف - ساليف كوليبالى - على معلول

وفى خط الوسط: حسام عاشور - هشام محمد - وليد سليمان -إسلام محارب - مؤمن زكريا

وفى الهجوم: وليد أزارو