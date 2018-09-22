» شاهد.. ماذا حدث لبحيرة بعد تزاوج العناكب فيها

22 سبتمبر 2018 - 11:03 ص

تسببت العناكب في تحويل بحيرة يونانية إلي قبو مهجور بعد أن نسجت خيوطها علي المساحات الخضراء حول البحيرة الواقعة في مدينة أيتوليكو اليونانية.

فقد نشرت عناكب من نوع Tetragnatha، أنسجتها على طول البحيرة. وتعيش المئات من أنواع هذه العناكب، المعروفة باسم "العناكب الممتدة" بسبب أجسامها الطويلة، في أجزاء مختلفة من العالم.

ويقول خبراء الحياة البرية إنه من المألوف أن تبني العناكب أعشاشا ضخمة للتزاوج، خاصة عندما يكون الجو حار ورطب مع نهاية فصل الصيف.

وقالت أستاذة البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة بجامعة ديموقريطس اليونانية، ماريا تشازاكي، قالت لموقع "newsit " إن درجات الحرارة المرتفعة في اليونان تخلق مناخا مثاليا للتكاثر.

وأضافت تشاتزاكي للموقع الإخباري اليوناني "يبدو الأمر كما لو أن العناكب تستغل هذه الظروف الجوية، وتقيم نوعا من الحفلات. إنها تتزاوج وتنتج جيلا جديدا بالكامل."

ولا تسبب هذه العناكب أي ضرر دائم للنباتات في المنطقة. كما أنها من المحتمل ألا تبقى طويلا.

وأوضحت تشاتزاكي "هناك أعدادh ضخمة من العناكب الذكور والإناث تتزاوج (أسفل الأنسجة). سيموتون قريبا".

وحققت صور العناكب انتشارا واسعا بعدما نشرها المواطن اليوناني جيانيس جياناكوبولوس، الاثنين الماضي، على صفحته على موقع "فيسبوك"، ووصفها بـ "مشهد غريب وغير مسبوق".