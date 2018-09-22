الجالية المصرية تستقبل الرئيس بالهتافات والأعلام

22 سبتمبر 2018 - 11:07 ص

استقبلت الجالية المصرية بنيويورك الرئيس عبدالفتاح السيسي بالهتافات رافعين صوره والأعلام المصرية فور وصوله فجر اليوم السبت.

ووجه الرئيس السيسى، التحية للجالية المصرية المحتشدة أمام مقر.

كانت قد توافدت الجاليات المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية على مقر إقامة الرئيس السيسى فى نيويورك، وذلك لاستقباله خلال زيارته الخامسة للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العمومية بالأمم المتحدة، حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس.

وقال عدد من أبناء من الجالية المصرية، أن هناك العديد من المواطنين المصريين فى مختلف الولايات الأمريكية ومن كندا، حضروا إلى نيويورك لاستقبال الرئيس السيسى والتأكيد على دعم تحركاته الدولية لاستعادة استقرار مصر ودورها الريادى، مؤكدين أنهم حضروا لمؤازرة الدولة المصرية خلال الأربع سنوات الماضية، وأن مصر تسير على الطريق الصحيح، وقد عادت بفضل الله ثم تحركات القيادة المصرية لتؤكد للعالم أنها دولة قوية تدافع عن وجودها وهويتها ضد كافة المخططات والتدابير الهدامة، التى تستهدف دول المنطقة العربية.



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