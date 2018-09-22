شاهد.. لحظة وفاة طفلة داخل غرفة العمليات

22 سبتمبر 2018 - 11:09 ص

تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو مؤثر للحظة وفاة طفلة بإحدى المستشفيات الخاصة في دمنهور نتيجة الإهمال الطبي بعد خضوعها لإجراء عملية "اللوز".

وأظهر الفيديو المنشور أن الشاب الذي قام بالتصوير طلب من والدة الطفلة الاتصال برئيس المباحث من أجل مساعدتها، وانهارت والدة الطفلة في البكاء ولم تستطع السيطرة على أعصابها واختل توازنها وسقطت على الأرض.

وظهر الطبيب الذي أجرى لها العملية طوال الفيديو يحاول الضغط على قلب الطفلة على أمل إفاقتها.