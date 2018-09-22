  • السبت 22 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:54 ص
بحث متقدم
السيسي

الجالية المصرية تستقبل الرئيس بالهتافات والأعلام

"الباقوري" يفاجأ "الغزالي" بهذا السر!

"الباقوري" يفاجأ "الغزالي" بهذا السر!

صورة الخبر

هذا اللاعب كلمة السر لعودة "صلاح"

شاهد ..لحظة الهجوم علي عرض عسكري إيراني

شاهد ..لحظة الهجوم علي عرض عسكري إيراني

وزيرة الصحة أمام مجلس النواب

الصحة تكشف مفاجأة عن "قوائم الانتظار"

الاهلى

6 قنوات مفتوحة تذيع مباراة الأهلى وحوريا الغيني

مستشار مرسي لأنصاره : أفعالنا مثل " المعاقين ذهنيا"

مستشار مرسى لأنصاره: أفعالنا مثل "المعاقين ذهنيًا"

البنك الدولي

منحة دولية بـ300 مليون دولار لمصر

شهادات حية عن صاحب عبارة " اتق الله " لمبارك

شهادات حية عن صاحب عبارة "اتق الله" لمبارك

الدولار يرتفع في تعاملات المساء

سعر الدولار في البنوك

شاهد ..لحظة الهجوم علي عرض عسكري إيراني

عرب وعالم

شاهد ..لحظة الهجوم علي عرض عسكري إيراني
شاهد ..لحظة الهجوم علي عرض عسكري إيراني

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

هجوم على عرض عسكري إيراني بـ"الأحواز" .. وسقوط قتلى

#

شاهد.. فتاة تتحرش بالشباب فى ميدان رمسيس

#

مفاجأة وراء اختطاف طفل حلوان

#

لحظة الاعتداء علي فتاة داخل مول تجاري

الأحواز

هجوم مسلح

عرض عسكري

إيراني

تداول نشطاء علي منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة الهجوم علي العرض العسكري الإيراني بمدينة الأحواز ، والذي أسفر عن مقتل 8 عسكريين واثنين من المهاجمين.

كان التلفزيون الإيراني قد أذاع بيانًا عاجلًا أكد فيه وقوع هجوم مسلح على عرض عسكري في مدينة الأحواز  ، مؤكدا أن مسلحين فتحوا النار خلال العرض العسكري، ما أدى إلى "سقوط ضحايا وإصابة آخرين".

ونقل التلفزيون أيضا أنه "بدأ إطلاق النار من قبل عدة مسلحين من وراء المنصة أثناء العرض، و هناك قتلى ومصابون كثيرون".

يذكر أن الأحواز ومدن إيرانية أخرى قد شهدت في الفترة الأخيرة تظاهرات شعبية احتجاجا على السياسات العنصرية للنظام الإيران، وقلة الموارد والتهميش.
الفيديو:

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» غدًا.. يتساوى الليل والنهار في أنحاء الكرة الأرضية
» شاهد.. ماذا حدث لبحيرة بعد تزاوج العناكب فيها
» كيف ردت كندة علوش على منتقدى فستان دينا الشربيني؟
» "يسرا" تتعرض لحادث بالجونة
» "كيم كاردشيان " تتسبب فى وفاة فتاة
» «معروف» يدير لقاء الإسماعيلي وسموحة بالدورى
» القبض على أبرز ممولى "حزب الله" في البرازيل
» اعتقال قس اغتصب راهبة 13 مرة
» مصارع أيرلندى يستفز خصمه المسلم فى "الويسكي"
» بالفيديو.. 8 قتلى فى هجوم مسلح على عرض عسكري بإيران
» درجات حرارة اليوم

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:20 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية