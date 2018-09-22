شاهد ..لحظة الهجوم علي عرض عسكري إيراني

22 سبتمبر 2018 - 11:15 ص

تداول نشطاء علي منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة الهجوم علي العرض العسكري الإيراني بمدينة الأحواز ، والذي أسفر عن مقتل 8 عسكريين واثنين من المهاجمين.

كان التلفزيون الإيراني قد أذاع بيانًا عاجلًا أكد فيه وقوع هجوم مسلح على عرض عسكري في مدينة الأحواز ، مؤكدا أن مسلحين فتحوا النار خلال العرض العسكري، ما أدى إلى "سقوط ضحايا وإصابة آخرين".

ونقل التلفزيون أيضا أنه "بدأ إطلاق النار من قبل عدة مسلحين من وراء المنصة أثناء العرض، و هناك قتلى ومصابون كثيرون".

يذكر أن الأحواز ومدن إيرانية أخرى قد شهدت في الفترة الأخيرة تظاهرات شعبية احتجاجا على السياسات العنصرية للنظام الإيران، وقلة الموارد والتهميش.

الفيديو: