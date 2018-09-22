خزيم: مصر فى المرتبة الثانية للدول الأغنى بأفريقيا

22 سبتمبر 2018 - 11:19 ص

قال أحمد خزيم، الخبير الاقتصادى، إن بنك "AfrAsia Bank " الأفريقى، أصدر تقريرًا مؤخرًا عن ترتيب الدول الأغنى بالقارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر احتلت المرتبة الثانية فى هذه التقرير كأغنى دول القارة لعام 2017.

وأضاف خزيم خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أوضح تقرير حديث صادر عن البنك، أن ثروة أفراد مصر قدرت بنحو 330 مليار دولار في العام 2017، وبحسب التقرير جاءت القاهرة في المركز الثالث ضمن أكثر العواصم الأفريقية ثراءً، حيث قدرت ثروات الأفراد الذين يعيشون بها بنحو 140 مليار دولار".

وتابع الخبير الاقتصادى قائلا: "جاءت جنوب أفريقيا في المركز الأول لأكثر الدول ثراءً بالقارة بثروة بلغت 722 مليار دولار، فيما جاءت نيجيريا بالمركز الثالث بقيمة 253 مليار دولار".

وتفاعل رواد موقع التواصل مع المنشور، فقالت ألفت الاتربى: "علي أساس إن تعداد السكان هم من يمتلكون الملاين وهي تعتبر نسبه ضئيلة بالنسبة لتعداد السكان وباقي الشعب وهي الغالبية العظمي مش محسوبة في هذا التعداد"

وأضاف أحمد عويس: "نتمنى التقدم ولكن مع مراعاة حقوق الفقراء ومحدودي الدخل"

وتابع عادل أحمد: "لازم الدولة التي تحقق أعلى مرتبة فى امتلاك الثروة أن تحقق التعادل فى توزيع الثروات".