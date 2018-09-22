ننشر أسماء الكيانات المتحفظ عليها فى المنيا

22 سبتمبر 2018 - 11:19 ص

حصلت "المصريون" على أسماء الكيانات والأشخاص المتحفظ على أموالهم من أبناء محافظة المنيا كما شملت أسماء الجمعيات الأهلية والدينية التي صدرت لها قرار من إدارة التحفظ والتي صدرت الأسبوع الماضي وفق مصدر قانوني

وأشار المصدر إلى أن لجنة التحفظ والحصر والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح قررت التحفظ على 1589 عنصرًا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي و 118 شركة متنوعة النشاط 1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعًا إلكترونيًا وقناة فضائية بجانب مصادرة هذه الأموال إلى الخزانة العامة بالدولة والتي تبلغ حصيلتها نحو 60 مليار جنيه.

وأكد المصدر أنه سيتم الطعن على هذه القرارات خلال 15 يومًا من تاريخ نشر القرار:

والمتحفظ عليهم من الأشخاص هم

أحمد جميل مرعي سيد.. رجل أعمال ... الكوادي مطاي

وأحمد شوكت عبد العاطي محمد ... كيميائي ... شارع الشيخ ناصر ملوي وأحمد نجيب عبد الوهاب محمد... دبلوم تجارة.. شم البحرية مغاغة وحسام حسن أبو الليل توني.. سائق... صفط الخمار المنيا وحشمت خليفة احمد خليفة.. مدير إداري بالخارج .. ش المدينة. أرض سلطان، المنيا وخيري محمود إسماعيل عبد الله.. مشرف أنشطة مدرسية.. نزلة أحمد يونس، مغاغة وشحاته عبد المجيد محمد عبد المجيد.. مهندس.. التوفيقية سمالوط وشريف حسن طه البوشي... رجل أعمال.. ش النقراشي ملوي وصلاح كامل علي خلف.. مدير مدرسة.. ش المحكمة بني مزار وعبد العظيم لطفي محمد شعبان .. رجل أعمال صاحب مدرسة الأندلس... مغاغة وعلي أحمد محمد عمران ... مهندس.. سمالوط وعمرو عبد العزيز عبد الحفيظ ... مكتبة دار السلام.. ش الألفي ملوي ومحمد أحمد محمد ابو الدهب... طبيب.. المنيا الجديدة ومحمد محمد عبدالله حسن الباسل... طبيب.. مغاغة ومختار إبراهيم علي أحمد هندي... أعمال حرة.. قرية أبو جرج بني مزار ومصطفي كامل عيسي فرغلي... أستاذ جامعي.. المنيا الجديدة

وممدوح مبروك عبد الوهاب ... مدرس... ميدان الشهداء بندر المنيا ونبيل جميل محمد إسماعيل .. أستاذ جامعي.. منشأة المغالقة ملوى