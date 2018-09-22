قرار جديد من البنك الأهلي بشأن القروض والضمانات

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أقدم البنك الأهلي على خطوة جديدة بمناسبة العام الدراسي الجديد، حيث قرر إعفاء العملاء المتقدمين للحصول على القروض الشخصية سواء المضمونة أو غير المضمونة، من المصاريف الإدارية بداية من الشهر الجاري حتى نهاية أكتوبر المقبل.

وقال علاء فاروق، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي، في تصريحات صحفية: إن الهدف من هذا القرار التيسير على أولياء الأمور طلاب المدارس والجامعات لمواجهة الأعباء المالية الخاصة بالمصروفات الدراسية، الذين يحصلون على قروض شخصية أو عن طريق بطاقات الائتمان.

ويستهدف القرار شريحة كبيرة من العملاء من العاملين بالقطاع الحكومي والعام وشركات البترول والشركات متعددة الجنسيات والشركات المساهمة المدرجة وأصحاب الأعمال والمهن الحرة وكذا حاملي الشهادات والأوعية الادخارية الخاصة بالبنك.

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