الجمل الطويل رجل طاغية لن يصيبكم بأذى

22 سبتمبر 2018 - 11:22 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أنني أسير أنا وزوجتي ووجدنا إبلاً كثيرة جداً، ووجدنا ناقة أو جملا طويلا مرتفعًا جدًا وشكله عجيب وعنقه طويل فقلت لزوجتي نسير بعيدًا عنه فقالت لي إنه كبير وكلما كبر يضعف نظره ولا يري الأشياء بوضوح فسرنا بسلام ولم يحدث شيء. السن 50 عاماً مقيم بالسعودية مع أسرتي، ولدى أربعة أبناء وشكراً.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الجمال الكثيرة قد تدل على رفعة الجاه ونفاذ الأمر، وربما دلت على الأعداء في هذا المكان. والجمل قد يدل على الشيطان لما في الخبر أن على ذروته شيطاناً، وربما دل على الرجل الجاهل المنافق لقوله تعالى:(إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ? بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا) الفرقان44.

ويدل أيضًا على الحزن والصبر. والجمل الهائج يدل على الرجل الطاغية أو رجل ذو قدر.

ويدل على الرجل الصبور الحمول. ولكن الجمل الطويل ذو الشكل الغريب قد يكون جنياً وربما يكون انصرف عنكم بسبب الاجتهاد فى الطاعة، وقد يكون رجلاً جباراً ولن يصيبكم منه أذى.

وإن كانت ناقة فقد تدل على المرأة وكون معها إبلاً كثيرة فهى زيادة مال وتحقيق مراد. ودخول الناقة مكاناً يدل على الفتنة لقوله تعالى: (إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ) القمر27. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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