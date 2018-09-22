المحافظ يوافق على قبول 118 طالباً بـ "زهرة التجارية"

22 سبتمبر 2018 - 11:24 ص

وافق اللواء قاسم حسين محافظ المنيا على استثناء 118طالباً بقرى شرق وغرب المحيطين بمدينة المنيا من شرط المجموع والذي تم تحديده بـ142 درجة للقبول بمجموع 140درجة بفصول مدرسة زهرة التجارية الملحقة على مدرسة المنيا الفنية المتقدمة التجارية، وذلك استجابة لطلبات عدد من أولياء الأمور.

وقال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الفصول الدراسية اللازمة وهيئة التدريس متوفرة لاستقبال الطلاب الذين سيتم إلحاقهم بمدرسة فصول زهرة التجارية، وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب ونظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها أولياء الأمور وكذلك مراعاة لبعد المسافات التى تتطلب استخدام الطالب لعدة مواصلات وما يتكبده من مصاريف.