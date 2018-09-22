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في المنيا..

مليون و93 ألف طالبة تستقبلهم 3 آلاف مدرسة

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محافظ المنيا داخل مدارس المحافظة اليوم
محافظ المنيا داخل مدارس المحافظة اليوم

جمال زكى

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أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا عن الانتهاء من إنشاء وتجديد 90 مدرسة استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2018/2019، منها 20 مدرسة جديدة و24 مدرسة تم  إعادة تأهيلها، إلى جانب رفع كفاءة وقدرة 46 مدرسة على مستوى مراكز المحافظة.

من جانبه قال محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا إن مدارس المحافظة البالغ عددها  3 آلاف و90 مدرسة استعدت لاستقبال مليون و93 ألف طالب وطالبة  مؤكدًا أن المدارس تم تجهيزها وصيانة مرافقها من خلال خطة عمل للاستعداد لعام دراسي جديد والاهتمام بالنظافة والإنارة وتذليل كل المعوقات لسير العملية التعليمية على الوجه الأكمل والارتقاء بالخدمة.

كان المحافظ قد وجه رؤساء الوحدات المحلية  بالمرور الدوري على المدارس و رفع درجة الاستعداد لاستكمال كل الإجراءات الواجب اتخاذها لتجهيز المدارس بمختلف مراحلها التعليمية من خلال التأكد من نظافة المدارس ووصول جميع المرافق بالمدارس ووصول الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية، كما تفقد المحافظ أعمال الصيانة بعدد من المدارس وتابع التجهيزات الخاصة بالعام الدراسي الجديد.

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