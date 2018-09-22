رفض استئناف مستريح التجمع وتأييد حبسه 17 عامًا

22 سبتمبر 2018 - 11:50 ص

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد رشاد، بتأييد حكم الحبس 17 عاما للمتهم شادى هشام، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مستريح القاهرة الجديدة" لاتهامه وآخرين بالنصب وتوظيف الأموال بقيمة 4 ملايين و110 آلاف جنيه.

كما قررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف على الحكم الصادر فى القضية رقم 2725 لسنة 2018، لجلسة 27 سبتمبر لاتخاذ إجراءات الرد.

وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة، أنه عقب ورود عدد من البلاغات ضد صاحب شركة خاصة بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية، تبين قيام المتهم بالاشتراك مه والده "هشام" وشقيقه "لؤى" بإنشاء شركة وهمية فى مجال المقاولات بمنطقة النرجس عمارات التجمع، واتخذها ستارا للنصب والاحتيال على المواطنين.