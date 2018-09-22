  • السبت 22 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:05 م
بحث متقدم
دعوى ضد مبارك ونجليه وآخرين بتلقي هدايا من الأهرام

"النقض" ترفض التصالح مع "مبارك" ونجليه

المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة

حقيقة ذكر "القدس" عاصمة لإسرائيل بالتربية الوطنية

صورة من الفيديو

شاهد.. اللقطات الأولى لانهيار عقار شبرا

محمد صلاح

حارس تشيلسي يكشف أسرار أزمات "صلاح"

الاحمر

بتلك الكلمات رواد "تويتر" يساندون الشياطين الحمر

الصين توجه ضربة تجارية جديدة لأمريكا

الصين توجه ضربة تجارية جديدة لأمريكا

السيسي

الجالية المصرية تستقبل الرئيس بالهتافات والأعلام

عقار

مصرع شخصين فى انهيار عقار بشبرا

"الباقوري" يفاجأ "الغزالي" بهذا السر!

"الباقوري" يفاجأ "الغزالي" بهذا السر!

وزيرة الصحة أمام مجلس النواب

الصحة تكشف مفاجأة عن "قوائم الانتظار"

رفض استئناف مستريح التجمع وتأييد حبسه 17 عامًا

قضايا وحوادث

محكمة
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

الحكم على "خالد علي" فى الفعل الفاضح

#

طالبة عمرها 17 عاماً تلقي بجثة رضيعها في القمامة

#

"بيراميدز" يرفض صفقة بـ350 مليون جنيه

#

السجن 17 عامًا لكويتي اعتدى على عامل مصري

اسبانيا

سرقة

الشواطئ

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد رشاد، بتأييد حكم الحبس 17 عاما للمتهم شادى هشام، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مستريح القاهرة الجديدة" لاتهامه وآخرين بالنصب وتوظيف الأموال بقيمة 4 ملايين و110 آلاف جنيه.

كما قررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف على الحكم الصادر فى القضية رقم 2725 لسنة 2018، لجلسة 27 سبتمبر لاتخاذ إجراءات الرد.

وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة، أنه عقب ورود عدد من البلاغات ضد صاحب شركة خاصة بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية، تبين قيام المتهم بالاشتراك مه والده "هشام" وشقيقه "لؤى" بإنشاء شركة وهمية فى مجال المقاولات بمنطقة النرجس عمارات التجمع، واتخذها ستارا للنصب والاحتيال على المواطنين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» "السرطان" يحزن إليسا من جديد
» بالصور.. مصرية مصابة بالسرطان تصل قمة أعلى جبل في أوروبا
» ياسمين صبري تغادر مهرجان الجونة
» مقتل شخص وإصابة آخر والسبب غسل المتوفى
» محافظ القليوبية يزف بشرى سارة للطلاب
» احذر طريقة جديدة لسرقتك على الشاطئ
» غدًا.. يتساوى الليل والنهار في أنحاء الكرة الأرضية
» شاهد.. ماذا حدث لبحيرة بعد تزاوج العناكب فيها
» كيف ردت كندة علوش على منتقدى فستان دينا الشربيني؟
» شاهد.. اللقطات الأولى لانهيار عقار شبرا
» هذه الجهة تعلن مسئوليتها عن استهداف العرض العسكري

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:20 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية