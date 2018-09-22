المشدد 10 سنوات لمتهمين بالسرقة بالإكراه

22 سبتمبر 2018 - 11:51 ص

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهما بالسرقة بالإكراه فى 15مايو.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار ومحمد أحمد الجندي، وأمانة سر محمد فريد وسيد نجاح.

وأسندت النيابة للمتهمين، محمد سيد "عامل"، وشعبان ياسر "مقاول"، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة، وهي عبارة عن سيارة مملوكة لكل من أحمد محمد شعراوي ونجلته آية، وكان ذلك كرها عنهما بأن استوقفوهما بالطريق العام مشهرين في وجههما سلاح نارى "سلاح آلي" وأخر أبيض "مطواه"، مما بث الرعب فى نفسهما وشل مقاومتهما، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المنقولات خاصتهما.