المرور: إعادة فتح الجزء المغلق بكوبري الدقى

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الاصلاحات فى كوبرى الدقى
الاصلاحات فى كوبرى الدقى

وكالات - حنان حمدتو

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أعلنت الإدارة  العامة لمرور محافظة الجيزة عن  الانتهاء من أعمال إصلاح فواصل وتركيب طبقة إيبوكس لكوبرى الدقى، وتم إعادة فتح الطريق فى الاتجاه المؤدى لشارع البطل أحمد عبد العزيز، وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.

وأجريت تلك الأعمال فى حارة واحدة وترك الأخرى للسيارات لإجراء أعمال الصيانة بكوبرى الدقى المعدنى، وتغيير طبقة الأيبوكس وصيانة الفواصل المعدنية للاتجاه القادم من ميدان الأورمان باتجاه كوبرى 6 أكتوبر وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وذلك لرفع كفاءة الكوبرى وتسهيل الحركة المرورية.

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