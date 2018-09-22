» محافظ القليوبية يزف بشرى سارة للطلاب

22 سبتمبر 2018 - 11:53 ص

أكد علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، استعدادات المحافظة لبداية الموسم الدراسي الجديد.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" المذاع عبر فضائية "الرافدين بلس" مع الإعلامي سعيد حساسين، إن توجيهات الرئيس منذ أداء قسم المحافظين بالاستعداد للعام الدراسي والتأكد من جاهزية المدارس والمنشآت الدراسية لاستقبال الطلاب.

وأضاف: "بدأنا بالمرور على المدارس، واستعدادها لقبول الطلاب، افتتحنا المدارس المتأخرة في التسليم"، مشيدًا بمعلمي القليوبية وقدرتهم على القيام بأعمالهم على أتم وجه.

وأوضح أن محافظة القليوبية ستشهد إنشاء أول مدرسة دولية، لافتًا إلى أن "المستشفيات على أتم استعداد لاستقبال المواطنين".

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