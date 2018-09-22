» احذر طريقة جديدة لسرقتك على الشاطئ

22 سبتمبر 2018 - 11:54 ص

ابتكرت مجموعة من اللصوص طريقة جديدة محترفة لسرقة المصطافين علي الشواطئ المكتظة بالمصطافين.

ورصدت إحدى كاميرات المراقبة في شاطئ ماجالوف بإسبانيا "تكتيكات" خاصة تضعها العصابات لاستهداف ضحاياها، خصوصا في الشواطئ التي تعج بالسياح.

ونقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية مقطع فيديو يكشف كيف يتعاون شخصين أو 3 ضمن عصابة واحدة لسرقة أغراض السياح البريطانيين في الشاطئ المتواجد في جزيرة مايوركا.

وذكرت الصحيفة أن أحد مستخدمي "تويتر" نشر مجموعة من فيديوهات السرقة، التي تحدث في شاطئ ماغالوف، لتحذير السياح من الطرق التي يلجأ إليها السارقون لتنفيذ عملياتهم.

وغالبا ما يقوم أحد أفراد العصابة بمراقبة الأوضاع من بعيد دون إثارة الشكوك، قبل أن يرسل إشارات إلى السارق، الذي سينفذ عملية السرقة.

وهناك "تكتيك" آخر يهدف إلى تكوين علاقة صداقة مع الضحية من أجل إلهائه وتشتيت تركيزه، فيما يقوم الفرد الثاني في العصابة بالاستيلاء على أغراضه.