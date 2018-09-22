  • السبت 22 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:05 م
بحث متقدم
دعوى ضد مبارك ونجليه وآخرين بتلقي هدايا من الأهرام

"النقض" ترفض التصالح مع "مبارك" ونجليه

المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة

حقيقة ذكر "القدس" عاصمة لإسرائيل بالتربية الوطنية

صورة من الفيديو

شاهد.. اللقطات الأولى لانهيار عقار شبرا

محمد صلاح

حارس تشيلسي يكشف أسرار أزمات "صلاح"

الاحمر

بتلك الكلمات رواد "تويتر" يساندون الشياطين الحمر

الصين توجه ضربة تجارية جديدة لأمريكا

الصين توجه ضربة تجارية جديدة لأمريكا

السيسي

الجالية المصرية تستقبل الرئيس بالهتافات والأعلام

عقار

مصرع شخصين فى انهيار عقار بشبرا

"الباقوري" يفاجأ "الغزالي" بهذا السر!

"الباقوري" يفاجأ "الغزالي" بهذا السر!

وزيرة الصحة أمام مجلس النواب

الصحة تكشف مفاجأة عن "قوائم الانتظار"

في إسبانيا..

احذر طريقة جديدة لسرقتك على الشاطئ

الصفحة الأخيرة

طريقة جديدة في السرقة
طريقة جديدة في السرقة

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

ردًا على واشنطن.. بكين تفرض رسومًا على واردات أمريكية

#

أول صورة لناهد السباعي بعد إلغاء حفل زفافها

#

ترامب يلوّح بهذا الأمر الخطير بشأن الصين

#

أطباء يجدون حلًا نهائيًا لمشكلة "الشخير"

اسبانيا

سرقة

الشواطئ

ابتكرت مجموعة من اللصوص طريقة جديدة محترفة لسرقة المصطافين علي الشواطئ المكتظة بالمصطافين.

ورصدت إحدى كاميرات المراقبة في شاطئ ماجالوف بإسبانيا "تكتيكات" خاصة تضعها العصابات لاستهداف ضحاياها، خصوصا في الشواطئ التي تعج بالسياح.

ونقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية مقطع فيديو يكشف كيف يتعاون شخصين أو 3 ضمن عصابة واحدة لسرقة أغراض السياح البريطانيين في الشاطئ المتواجد في جزيرة مايوركا.

وذكرت الصحيفة أن أحد مستخدمي "تويتر" نشر مجموعة من فيديوهات السرقة، التي تحدث في شاطئ ماغالوف، لتحذير السياح من الطرق التي يلجأ إليها السارقون لتنفيذ عملياتهم.

وغالبا ما يقوم أحد أفراد العصابة بمراقبة الأوضاع من بعيد دون إثارة الشكوك، قبل أن يرسل إشارات إلى السارق، الذي سينفذ عملية السرقة.

وهناك "تكتيك" آخر يهدف إلى تكوين علاقة صداقة مع الضحية من أجل إلهائه وتشتيت تركيزه، فيما يقوم الفرد الثاني في العصابة بالاستيلاء على أغراضه.

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» "السرطان" يحزن إليسا من جديد
» بالصور.. مصرية مصابة بالسرطان تصل قمة أعلى جبل في أوروبا
» ياسمين صبري تغادر مهرجان الجونة
» مقتل شخص وإصابة آخر والسبب غسل المتوفى
» محافظ القليوبية يزف بشرى سارة للطلاب
» احذر طريقة جديدة لسرقتك على الشاطئ
» غدًا.. يتساوى الليل والنهار في أنحاء الكرة الأرضية
» شاهد.. ماذا حدث لبحيرة بعد تزاوج العناكب فيها
» كيف ردت كندة علوش على منتقدى فستان دينا الشربيني؟
» شاهد.. اللقطات الأولى لانهيار عقار شبرا
» هذه الجهة تعلن مسئوليتها عن استهداف العرض العسكري

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:20 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية