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ياسمين صبري تغادر مهرجان الجونة

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ياسمين صبري
جانب من مشاركة ياسمين صبري في الجونة

محمد الخرو

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أعلنت الفنانة ياسمين صبري عن مغادرتها مهرجان الجونة لارتباطها بأعمال في القاهرة لافتة إلى أنها ستعود مجددًا لحضور حفل الختام في 28 من شهر سبتمبر الجاري.

وأقيم الخميس الماضي حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، الذي أسسه رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، بهدف توفير فرص احترافية للمشاركين وصناع الأفلام، من أجل توسيع شبكات التواصل فيما بينهم في صناعة السينما، والعمل على زيادة فرص إنتاج المشروعات السينمائية.

وحرص على حضور حفل الافتتاح نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، أبرزهم الفنان عادل إمام ونيللي كريم وغادة عادل والنجم العالمي كلايف أوين، وقدمت الحفل الإعلامية ريا أبي راشد.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 28 سبتمبر، يتم خلالها تكريم النجم العالمي سيلفستر ستالوني، كما يستضيف المهرجان 150 نجمًا عربيًّا وعالميًّا.

ويتنافس على جوائز المهرجان هذا العام 50 فيلمًا، موزعة على مسابقاته الثلاث، 15 منها في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و12 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة.

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