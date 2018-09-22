» مقتل شخص وإصابة آخر والسبب غسل المتوفى

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قتل

دار السلام

اللواء هشام الشافعي

أولاد طوق

غسل المتوفى

قتل شخص وأصيب آخر في مركز دار السلام "أولاد طوق سابقا" بمحافظة سوهاج نتيجة مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة من عائلة واحدة اختلفوا علي غسل متوفى لهم.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام، بإطلاق أعيرة نارية بنجع القوايد التابع لقرية أولاد خلف بدائرة المركز، ووجود قتيل ومصاب.

انتقل العميدان عبد الحميد أبو ىموسى، مدير المباحث الجنائية، ومنتصر عبد النعيم، رئيس فرع الأمن العام، وتبين من المعاينة والفحص مقتل محمد حمدي قايد، إثر إصابته بطلق ناري بالبطن، وإصابة ابن عمه «عبد المنعم.ي.م» بطلق ناري بالذراع اليمنى.

واتهم المصاب "مؤمن.ح.أ"، من أبناء عمومته، بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينهم لرفض شقيق المتهم غُسل متوفى "نجل عم المصاب".

كما اتهم شقيق القتيل عبد الحميد حمدي، شخصين آخرين من أبناء عمومته بإطلاق الرصاص والتسبب في مقتل شقيقه.

تم نقل الجثة والمصاب في الحادث إلى مستشفى دار السلام المركزي، وتحرر عن الحادث المحضر رقم 4208 إداري مركز شرطة دار السلام، وتولت النيابة العامة التحقيق بإشراف المستشار أحمد عبد الباقي، المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج.

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