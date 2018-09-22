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ديلي ميل:

في إندونيسيا.. صلاة الفجر مقابل الوظيفة

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علا خطاب

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ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن إحدى المدن في إندونيسيا أمرت كبار موظفيها المدنيين بزيارة مسجدهم المحلي لإقامة صلاة الفجر في جماعة أو التعرض لخطر التخلي عن وظيفتهم، ما يؤكد التأثير المتنامي للدين في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم.

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أنه مطلوب من كبار الموظفين في مدينة باليمبانج، الذين يشاركون في استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشهر الماضي، صلاة الفجر في جماعة، أو الفصل من عملهم.

وقال المتحدث باسم المدينة أمير الدين ساندي لوكالة فرانس برس: "إن هذا الأمر الذي قد يكون الأول من نوعه في إندونيسيا ويهدف إلى مساعدة الموظفين بشكل أفضل على اهتمامات السكان في حين أن دعوة الاستيقاظ المبكرة يمكن أن تعزز الإنتاجية أيضًا".

وتابع: "أن من خلال الصلاة معًا في الفجر مع الناس العاديين، نحصل على فرصة لسماع منهم بشكل مباشر"، مضيفًا أن الشكاوى المشتركة تتراوح بين المياه وأضواء الشوارع المكسورة".

ويأتي هذا المرسوم في الوقت الذي يتحدى فيه اندفاع المجتمع الإندونيسي تجاه التيار الديني المحافظ سمعته منذ أمد طويل بامتلاكه مبادئ الإسلام السمحة.

وتعرضت الأقليات الدينية والجنسية لتحامل متزايد من السلطات التي قامت بجلد الأشخاص المثليين في مقاطعة "آتشيه"، والجماعات المسيحية التي استهدفها الانتحاريون في وقت سابق من هذا العام.

وكافح مسئولو الصحة في "آتشيه" لطرح برنامج تحصين للأطفال بسبب مخاوف من أن الدواء قد يحتوي على آثار لحم الخنزير.

وينطبق قانون باليمبانج الجديد الذي بدأ يوم الأربعاء الماضي على أعضاء مسلمين في الخدمة المدنية التي يبلغ قوامها 16 ألف فرد على الرغم من أن 1100 من كبار الموظفين سيواجهون خطر الطرد إذا تخلوا عن صلاة الفجر.

ويخطط عمدة المدينة لإجراء بعض التدقيق للتأكد من أن المسئولين يمتثلون لهذا الأمر حتى تطلق الحكومة المحلية تطبيقًا للهواتف الذكية لمتابعة الحضور، على حد قول المتحدث باسم المدينة.

ودافع المتحدث عن القانون، قائًلا: "إذا وجدنا مسئولا يخالف اللوائح فلن نطرده على الفور، سنستدعيه أولاً ونسأل لماذا لم يذهب إلى المسجد".

وأوضح: "إذا كنت تقوم بصلواتك جيدًا، فستكون كل الأشياء الأخرى جيدة بإذن الله".

ويذكر أن حوالي 90% من سكان إندونيسيا البالغ عددهم 260 مليون نسمة يتبعون الإسلام، ويُطلب من المسلمين الصلاة خمس مرات في اليوم ابتداءً من الفجر، لكن الكثير منهم يفعل ذلك بمفرده بدلاً من الذهاب إلى المسجد.

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