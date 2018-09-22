  • السبت 22 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:04 م
بحث متقدم
دعوى ضد مبارك ونجليه وآخرين بتلقي هدايا من الأهرام

"النقض" ترفض التصالح مع "مبارك" ونجليه

المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة

حقيقة ذكر "القدس" عاصمة لإسرائيل بالتربية الوطنية

صورة من الفيديو

شاهد.. اللقطات الأولى لانهيار عقار شبرا

محمد صلاح

حارس تشيلسي يكشف أسرار أزمات "صلاح"

الاحمر

بتلك الكلمات رواد "تويتر" يساندون الشياطين الحمر

الصين توجه ضربة تجارية جديدة لأمريكا

الصين توجه ضربة تجارية جديدة لأمريكا

السيسي

الجالية المصرية تستقبل الرئيس بالهتافات والأعلام

عقار

مصرع شخصين فى انهيار عقار بشبرا

"الباقوري" يفاجأ "الغزالي" بهذا السر!

"الباقوري" يفاجأ "الغزالي" بهذا السر!

وزيرة الصحة أمام مجلس النواب

الصحة تكشف مفاجأة عن "قوائم الانتظار"

"روحاني" يهدد ترامب بنفس مصير صدام حسين

عرب وعالم

ترامب وروحاني
ترامب وروحاني

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

«البرادعي»: لماذا نقبل على أنفسنا الإهانة؟

#

"نموت من الجوع ومحدش يمسك يا ريس"

#

نقيب الفلاحين لـ"السيسي": "إحنا صابرين حبا فيك"

#

صدام حسين يتسبب في إلغاء مباراة بكأس العرب للأندية

الموظفين

أندونسيا

صلاة الفجر

ديلي ميل

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيفشل في مواجهته مع إيران، تمامًا كما فشل صدام حسين في الحرب التي دارت في الثمانينيات بين إيران والعراق، حسب بي بي سي. 

وأضاف روحاني أن ترامب مزق بشكل أحادي الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015 لشن "حرب نفسية" على إيران، على غرار ما فعله صدام حسين عام 1975 عندما ألغى اتفاق ترسيم قسم من الحدود بين العراق وإيران، لشنّ حربا على الجمهورية الإسلامية.

وقد جاء كلام روحاني خلال عرض عسكري بمناسبة اليوم الوطني للقوات المسلحة الإيرانية، والذي يصادف ذكرى إعلان العراق الحرب على إيران في 22 سبتمبر عام 1980، التي استمرت لثمانية أعوام.

وأكد الرئيس الإيراني أن طهران لن تتخلى عن صواريخها مضيفا أنها "ستعزز يوما بعد يوم قدراتها الدفاعية".

كما أضاف "غضبكم من صواريخنا يدل على أنها الأسلحة الأكثر فاعلية، بفضلكم أصبحنا نعرف قيمة صواريخنا".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي التاريخي متعدد الأطراف في مايو الماضي، وقراره إعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية الشهر الماضي.

وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، "إن إدارة ترامب تشكل تهديدا للشرق الأوسط وللأمن والاستقرار الدولي".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» "السرطان" يحزن إليسا من جديد
» بالصور.. مصرية مصابة بالسرطان تصل قمة أعلى جبل في أوروبا
» ياسمين صبري تغادر مهرجان الجونة
» مقتل شخص وإصابة آخر والسبب غسل المتوفى
» محافظ القليوبية يزف بشرى سارة للطلاب
» احذر طريقة جديدة لسرقتك على الشاطئ
» غدًا.. يتساوى الليل والنهار في أنحاء الكرة الأرضية
» شاهد.. ماذا حدث لبحيرة بعد تزاوج العناكب فيها
» كيف ردت كندة علوش على منتقدى فستان دينا الشربيني؟
» شاهد.. اللقطات الأولى لانهيار عقار شبرا
» هذه الجهة تعلن مسئوليتها عن استهداف العرض العسكري

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:20 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية