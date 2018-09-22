الصين توجه ضربة تجارية جديدة لأمريكا

22 سبتمبر 2018 - 12:48 م

كشفت مصادر عن أن الصين ألغت المحادثات التجارية المقبلة مع الولايات المتحدة ولن ترسل ليو خه نائب رئيس الوزراء إلى واشنطن هذا الأسبوع، وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.

وأضافت الصحيفة أنه كان من المقرر أن يسافر وفد متوسط المستوى إلى واشنطن قبل زيارة ليو، ولكن هذه الزيارة ألغيت الآن.

وكانت الصين قد أضافت الأسبوع الماضي منتجات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار لقائمتها للتعريفات على الواردات، رداً على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، والتي من المقرر أن يبدأ سريانها في 24 سبتمبر الجاري.

كما انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين، بعدما فرضت بكين سلسلة جديدة من الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، وأنه حان الوقت لاتخاذ وقفة مع الصين مضيفًا: "ليس لدينا خيار.. لقد انقضى وقت طويل.. إنهم يلحقون بنا الأذى".

بينما ذكرت وكالة بلومبرج أن الضربة المقبلة التي سيوجهها ترامب في إطار الحرب التجارية بين البلدين تتمثل في فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، ومن الممكن رفع النسبة إلى 25 في المائة العام المقبل.

كما هدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية إضافية على منتجات مصنوعة في الصين بقيمة 267 مليار دولار، وهو الإجراء الذي يمكن أن يؤثر في كل المنتجات الاستهلاكية بما في ذلك الهواتف المحمولة والأحذية والملابس.