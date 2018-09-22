  • السبت 22 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:03 م
بحث متقدم
دعوى ضد مبارك ونجليه وآخرين بتلقي هدايا من الأهرام

"النقض" ترفض التصالح مع "مبارك" ونجليه

المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة

حقيقة ذكر "القدس" عاصمة لإسرائيل بالتربية الوطنية

صورة من الفيديو

شاهد.. اللقطات الأولى لانهيار عقار شبرا

محمد صلاح

حارس تشيلسي يكشف أسرار أزمات "صلاح"

الاحمر

بتلك الكلمات رواد "تويتر" يساندون الشياطين الحمر

الصين توجه ضربة تجارية جديدة لأمريكا

الصين توجه ضربة تجارية جديدة لأمريكا

السيسي

الجالية المصرية تستقبل الرئيس بالهتافات والأعلام

عقار

مصرع شخصين فى انهيار عقار بشبرا

"الباقوري" يفاجأ "الغزالي" بهذا السر!

"الباقوري" يفاجأ "الغزالي" بهذا السر!

وزيرة الصحة أمام مجلس النواب

الصحة تكشف مفاجأة عن "قوائم الانتظار"

الصين توجه ضربة تجارية جديدة لأمريكا

مال وأعمال

الصين توجه ضربة تجارية جديدة لأمريكا
الصين توجه ضربة تجارية جديدة لأمريكا

عبد القادر وحيد ووكالات

أخبار متعلقة
#

"ترامب" يعلن الحرب التجارية على الصين

#

واشنطن توجه ضربة جديدة للفلسطينيين

#

ترامب يلوّح بهذا الأمر الخطير بشأن الصين

#

شاهد .. مواصفات مذهلة لأضخم طائرة بالعالم

مصر

الاهلى

إفريقا

حوريا

ربع النهائي

كشفت مصادر عن أن الصين ألغت المحادثات التجارية المقبلة مع الولايات المتحدة ولن ترسل ليو خه نائب رئيس الوزراء إلى واشنطن هذا الأسبوع، وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.

وأضافت الصحيفة أنه كان من المقرر أن يسافر وفد متوسط المستوى إلى واشنطن قبل زيارة ليو، ولكن هذه الزيارة ألغيت الآن.

وكانت الصين قد أضافت الأسبوع الماضي منتجات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار لقائمتها للتعريفات على الواردات، رداً على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، والتي من المقرر أن يبدأ سريانها في 24 سبتمبر الجاري.

كما انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين، بعدما فرضت بكين سلسلة جديدة من الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، وأنه حان الوقت لاتخاذ وقفة مع الصين مضيفًا: "ليس لدينا خيار.. لقد انقضى وقت طويل.. إنهم يلحقون بنا الأذى".

بينما ذكرت وكالة بلومبرج أن الضربة المقبلة التي سيوجهها ترامب في إطار الحرب التجارية بين البلدين تتمثل في فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، ومن الممكن رفع النسبة إلى 25 في المائة العام المقبل.

كما هدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية إضافية على منتجات مصنوعة في الصين بقيمة 267 مليار دولار، وهو الإجراء الذي يمكن أن يؤثر في كل المنتجات الاستهلاكية بما في ذلك الهواتف المحمولة والأحذية والملابس.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» "السرطان" يحزن إليسا من جديد
» بالصور.. مصرية مصابة بالسرطان تصل قمة أعلى جبل في أوروبا
» ياسمين صبري تغادر مهرجان الجونة
» مقتل شخص وإصابة آخر والسبب غسل المتوفى
» محافظ القليوبية يزف بشرى سارة للطلاب
» احذر طريقة جديدة لسرقتك على الشاطئ
» غدًا.. يتساوى الليل والنهار في أنحاء الكرة الأرضية
» شاهد.. ماذا حدث لبحيرة بعد تزاوج العناكب فيها
» كيف ردت كندة علوش على منتقدى فستان دينا الشربيني؟
» شاهد.. اللقطات الأولى لانهيار عقار شبرا
» هذه الجهة تعلن مسئوليتها عن استهداف العرض العسكري

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

نعم - 31 %
لا - 65 %
لا أهتم - 5 %
اجمالى المصوتين:1217

  • عصر

    03:20 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية