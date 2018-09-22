بتلك الكلمات رواد "تويتر" يساندون الشياطين الحمر

22 سبتمبر 2018 - 12:52 م

تصدر هاشتاج أفريقيا يا أهلي موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، تزامنًا مع مباراة النادي الأهلي أمام نادي حوريا الغيني بإياب ربع النهائي الأفريقي.

وقد تفاعل رواد " تويتر" على الهاشتاج نظرًا لدعم الفريق خاصة أن جميع الفرق المرشحة للفوز بالبطولة خرجت من دور ربع النهائي وهم النجم الساحلي ومازيمبي والوداد المغربي.

من جهته علقت نور عمرو قائلة: "الأهلي علمنا مفيش مستحيل حسم ألقاب قبل نهاية ماتش بكام دقيقة أو ثانية، إحنا عندنا أمل وثقه في نادينا، بأذن الله هيفرحونا لأن كل واحد فيهم عارف قيمة الفانلة اللي لابسها وعارف يعني أية البطولة دية بالنسبة للجماهير".

وأضاف أخر: "قد يحزنك العالم كله فيسعدك الأهلي، وقد يحزنك الأهلي ولا يستطيع العالم إسعادك".

في نفس السياق طالب المتابعون عبر الهاشتاج بالصبر علي الفوز حتى يستطيع المارد الأحمر العبور، حيث قالت سارة علاء: "أنتم أبطال أفريقيا ورجال الأهلى في أى مكان وفى أى وقت، العبوا قاتلوا لكي تكون البطولة من نصيبكم وتكتبوا اسمكم مع زعماء وإبطال الأهلي".

وعلق أخر بقولة: "مباراة اليوم صعبه ولازم تخلص بدري زى ما شوفنا مازيمبى حصل فيها ايه النهاردة ربنا يستر وتعدى المباراة على خير .... كلنا ثقه فى لاعبتنا بأذن الله".