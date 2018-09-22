  • السبت 22 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:04 م
بحث متقدم
دعوى ضد مبارك ونجليه وآخرين بتلقي هدايا من الأهرام

"النقض" ترفض التصالح مع "مبارك" ونجليه

المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة

حقيقة ذكر "القدس" عاصمة لإسرائيل بالتربية الوطنية

صورة من الفيديو

شاهد.. اللقطات الأولى لانهيار عقار شبرا

محمد صلاح

حارس تشيلسي يكشف أسرار أزمات "صلاح"

الاحمر

بتلك الكلمات رواد "تويتر" يساندون الشياطين الحمر

الصين توجه ضربة تجارية جديدة لأمريكا

الصين توجه ضربة تجارية جديدة لأمريكا

السيسي

الجالية المصرية تستقبل الرئيس بالهتافات والأعلام

عقار

مصرع شخصين فى انهيار عقار بشبرا

"الباقوري" يفاجأ "الغزالي" بهذا السر!

"الباقوري" يفاجأ "الغزالي" بهذا السر!

وزيرة الصحة أمام مجلس النواب

الصحة تكشف مفاجأة عن "قوائم الانتظار"

15 ديسمبر..

الحكم بإعادة إجراءات محاكمة متهم بخلية مدينة نصر الثانية

قضايا وحوادث

محكمة جنايات القاهرة
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

8 أكتوبر الحكم على متهم بأحداث مدينة الإنتاج

#

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بخلية مدينة نصر الثانية

#

30 أغسطس.. الحكم على متهم فى حصار محكمة مدينة نصر

#

تأجيل محاكمة متهم بـ"أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي"

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة إجراءات محاكمة متهم في اتهامه مع آخرين تم الحكم عليهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والشروع في قتل مجندين والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر الثانية" لجلسة 15 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والشروع فى قتل مجندين شرطة، وحيازة أسلحة نارية، وتعطيل مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتعريض حية المواطنين للخطر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» "السرطان" يحزن إليسا من جديد
» بالصور.. مصرية مصابة بالسرطان تصل قمة أعلى جبل في أوروبا
» ياسمين صبري تغادر مهرجان الجونة
» مقتل شخص وإصابة آخر والسبب غسل المتوفى
» محافظ القليوبية يزف بشرى سارة للطلاب
» احذر طريقة جديدة لسرقتك على الشاطئ
» غدًا.. يتساوى الليل والنهار في أنحاء الكرة الأرضية
» شاهد.. ماذا حدث لبحيرة بعد تزاوج العناكب فيها
» كيف ردت كندة علوش على منتقدى فستان دينا الشربيني؟
» شاهد.. اللقطات الأولى لانهيار عقار شبرا
» هذه الجهة تعلن مسئوليتها عن استهداف العرض العسكري

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:20 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية