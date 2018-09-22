هذا ما قالته ياسمين الفخرانى لرثاء شقيقها

22 سبتمبر 2018 - 01:06 م

استدعت ياسمين ابنة حمدي الفخراني البرلمانى السابق والمتواجد خارج مصر، أكثر الصفات التى تميز بها شقيقها الأصغر خالد الذى لقى مصرعه جراء استخدامه للعبة الحوت الأزرق الإلكترونية، مشيرة إلى أنها كانت تحرص دائمًا على عدم معرفة الناس بأخيها خوفًا عليه من استهدافه لأنه نجل البرلمانى المتهم بعدة اتهامات ولن يحاكم فيها حتى الآن.

وقالت الفخرانى خلال تدوينتها على "فيس بوك": "كنت بنخبيه وما بجيبش سيرته خوفًا عليه من استهدافه من أى حد لأنه "ابن حمدي الفخراني"، رغم إني كنت ببقى هموت وأتكلم عنه لأنه "للأسف" مافيش زيه كتير خالد الفخرانى آه مش فرحانة لأن مافيش زيه كتير.. لأن مش هيتصلح حالنا كأُمة غير لما اللي زيه يبقوا كتير".

وواصلت ياسمين فى ذكر صفات أخيها الحسنة قائلة: "التزام ديني فوق الفرائض وأخلاقي في علنه وسره، زي ما شفنا على تليفونه واللاب توب بتوعه لما فتشناهم، وتفوق دراسي وثقافة وذكاء وجدعنة ورجولة حتى في شغل البيت ومع الناس اللي بيشتغلوا معانا كنا بنخبيه ومش عاوزين لفت نظر ليه ولا حتى بإشارة".

وتابعت قائلة: "بابا كمان ما وقعوش غير علاء حسانين بتاع العفاريت، دخله في دور صحوبية الأول بعد ما بابا كان بيتهرب منه ومرة سقاه مية مقري عليها قرآن، وتم تلفيق تهم السنين علشان يفضلوا ماسكينه السنتين دول، ولسه مش عارفين نرجع بابا وقضية الاعتراض على الأحكام بتاعة نظام مبارك أخد فيها ثلاث سنين".