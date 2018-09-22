حارس تشيلسي يكشف أسرار أزمات "صلاح"

22 سبتمبر 2018 - 01:09 م

كشف اللاعب الأسترالي مارك شوارزر، حارس تشيلسي الإنجليزي السابق، عن سبب الضغوط التي يعاني منها اللاعب محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي لافتًا إلى أنه هو من يضع نفسه في هذه الضغوط لكنه لاعب رائع ويريد تكرار النجاحات المذهلة التي حققها فى الموسم الماضى.

وقال مارك شوارزر، فى تصريحات لصحيفة "ديلى ستار" الإنجليزية: "محمد صلاح شخصية رائعة تتسم بالتواضع والهدوء، لا يعرف الغرور ولا التكبر، والابتسامة دائمًا ما تظهر على وجهه، أعلم جيدًا أنه لاعب مميز لكنني لم أتوقع النجاح المذهل الذي حققه مع ليفربول في الموسم الماضي".

واصل مارك شوارزر تصريحاته حول محمد صلاح قائلاً: "من الوارد أن يتأثر اللاعب بعدم تسجيل الأهداف كلما طالت المدة، لكن عليه أن يقوم بواجباته كمهاجم بشكل مثالى مثل التواجد فى الأماكن الصحيحة داخل منطقة جزاء الخصم، دون النظر لتسجيل الأهداف كما حدث فى الموسم الماضى".

ويتطلع محمد صلاح لكسر الصيام التهديفي وتسجيل ثالث أهدافه فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" فى مباراة اليوم أمام ساوثهامبتون.

وتمكن "الفرعون المصرى" من تسجيل "هدفين" فى مسابقة الدورى الإنجليزي، كانا بملعب "آنفيلد" أمام وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة الاولى، وبرايتون فى إطار مباريات الجولة الثالثة.

ولم يتمكن محمد صلاح من التسجيل فى المباراتين الماضيتين بمسابقة الدورى الإنجليزى أمام ليستر سيتى بملعب "كينج باور" وتوتنهام بملعب "ويمبلي"، ويأمل اللاعب فى استعادة مستواه المعهود ومعاودة هز شباك الخصوم فى مباراة ساوثهامبتون التى ستقام على ملعب "آنفيلد" الذى يعد بمثابة "وش السعد" على النجم المصرى.