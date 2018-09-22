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"السرطان" يحزن إليسا من جديد

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إليسا
إليسا

متابعات- الدويني فولي

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لبنان

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اصابة

اليسا

أعربت الفنانة إليسا عن حزنها بسبب تزايد عدد المرضى الذين يصارعون مرض السرطان في لبنان، وفق بيانات أصدرها وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني.

وفي تغريدة للنجمة اللبنانية على صفحتها في موقع “تويتر” أمس، أشارت إلى وجود الآلاف داخل لبنان يكافحون السرطان، ونصحت متابعيها ومعجبيها بضرورة الكشف المبكر بهدف القضاء عليه. كما شددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية من البيئة، لافتة إلى أن التلوث هو من أبرز العوامل المسببة للإصابة بالمرض الفتاك.

وكانت إليسا أعلنت عن إصابتها بسرطان الثدي وشفائها منه، من خلال أغنيتها الجديدة المصورة “إلى كل اللي بيحبوني”، من ألبومها الغنائي الجديد بنفس الاسم، والذي عرض مشاهد من سقوطها في حفل دبي، في 3 فبراير الماضي، في إشارة إلى أنها كانت متعبة من المرض.


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