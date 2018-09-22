» هذه الجهة تعلن مسئوليتها عن استهداف العرض العسكري

متابعات- محمد الخرو
أعلنت المقاومة الوطنية الأحوازية مسئوليتها عن استهداف العرض العسكرى الإيراني الذي وقع صباح اليوم، السبت من قبل مسلحين، وأسفر عن 24 قتيلا وجرح العشرات.
وقالت المنظمة العربية لتحرير الأحواز، إن المقاومة الوطنية الأحوازية استهدفت المنصة الرئيسية لمسئولى النظام الإيرانى خلال الاستعراض العسكرى.
وتعد المقاومة الوطنية الأحوازية الذارع المسلح لجبهة الأحواز المعارضة للنظام الإيرانى الذى تتهمه بطمس الهوية العربية فى الأحواز العربية وقمع أهله.
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